नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 'रात अकेली है 2' का टीजर जारी, रिलीज तारीख भी आ गई

लेखन ज्योति सिंह 12:51 pm Nov 27, 202512:51 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हिट क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'रात अकेली है' अपने सीक्वल के साथ लोगों का मनोरंजन करने के लिए लौट रही है। इस बार अभिनेता को बंसल हत्याकांड मामला सुलझाते हुए देखा जाएगा। इस वजह से फिल्म का नाम 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' रखा गया है। निर्माताओं ने ज्यादा इंतजार न करवाते हुए सीक्वल किस्त का टीजर जारी कर दिया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर गोवा में 56वें ​​भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में किया जाएगा।