नवाजुद्दीन सिद्दीकी की 'रात अकेली है 2' का टीजर जारी, रिलीज तारीख भी आ गई
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की हिट क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'रात अकेली है' अपने सीक्वल के साथ लोगों का मनोरंजन करने के लिए लौट रही है। इस बार अभिनेता को बंसल हत्याकांड मामला सुलझाते हुए देखा जाएगा। इस वजह से फिल्म का नाम 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' रखा गया है। निर्माताओं ने ज्यादा इंतजार न करवाते हुए सीक्वल किस्त का टीजर जारी कर दिया है। फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में किया जाएगा।
रिलीज
इस दिन रिलीज होगी नवाजुद्दीन की फिल्म
निर्माताओं ने 'रात अकेली है: द बंसल मर्डर्स' का टीजर जारी करते हुए लिखा, 'इंस्पेक्टर जटिल का रात के अंधेरे से पुराना रिश्ता है, लेकिन बंसल हत्याकांड का मामला और भी गहरा है।' कानपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म का प्रीमियर 19 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म में नवाजुद्दीन के अलावा, राधिका आप्टे, चित्रांगदा सिंह, रजत कपूर, दीप्ति नवल, इला अरुण, रेवती, अखिलेंद्र मिश्रा, प्रियंका सेतिया और संजय कपूर भी प्रमुख किरदार में हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
Inspector Jatil ka raat ke andhere se purana rishta hai, lekin Bansal Murders ka case aur bhi gehra hai 👀#RaatAkeliHaiOnNetflix pic.twitter.com/KKD82tx8ec— Netflix India (@NetflixIndia) November 27, 2025