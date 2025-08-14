शाहरुख खान की 'किंग' का इंतजार और बढ़ा, अब किस वजह से टली फिल्म की रिलीज?

शाहरुख खान पिछली बार फिल्म 'डंकी' में दिखे थे, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इससे पहले आईं उनकी फिल्में 'पठान' और ' जवान ' ब्लॉकबस्टर साबित हुई थीं। पिछले कुछ समय से वह फिल्म 'किंग' काे लेकर चर्चा में हैं, जिसके एक-एक अपडेट का प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन इसी बीच शाहरुख चोटिल हो गए और फिल्म का काम रुक गया। अब इसकी रिलीज और आगे बढ़ा 'दी गई है।

कारण क्यों टली फिल्म की शूटिंग? मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, 'किंग' की टीम ने फिल्म की शूटिंग रोक दी है। फिल्म की शूटिंग टलने की वजह शाहरुख की चोट है। उन्हें कैमरे के सामने दोबारा आने से पहले हफ्तों आराम करने की सलाह दी गई है। यह एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, इसलिए फिल्म की टीम भी उनकी सेहत के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। शाहरुख इस फिल्म के सह-निर्माता भी हैं और वह खुद भी जोखिम नहीं उठाना चाहते।

रिलीज कब पर्दे पर आएगी फिल्म? शाहरुख के पूरी तरह से ठीक होने के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी। पहले यह फिल्म साल 2026 में गांधी जयंती के मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे साल 2027 तक के लिए टाल दिया गया है। पहले ही इस फिल्म को कई बार टाला जा चुका है। कभी स्क्रिप्ट में सुधार करने के चलते तो कभी किसी और वजह से। फिल्म के अगले शेड्यूल की शूटिंग यूरोप में होगी।

फिल्म 'किंग' में शाहरुख के साथ नजर आएंगी बेटी सुहाना खान 'किंग' के जरिए शाहरुख पहली बार अपनी बेटी सुहाना खान के साथ पर्दे पर नजर आएंगे। दरअसल, ये पिक्चर पहले पूरी तरह से सुहाना की थी, लेकिन बाद में रातों-रात इसकी स्क्रिप्ट में बदलाव कर दिया गया, वहीं शाहरुख लीड रोल में आ गए। फिल्म में वो पैसा भी लगा रहे हैं, वहीं अभिषेक बच्चन इसमें विलेन बने हैं। पहले फिल्म का निर्देशन सुजॉय घोष कर रहे थे. लेकिन बाद में सिद्धार्थ आनंद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई।