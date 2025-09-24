जाह्नवी कपूर की पिछली 5 फिल्मों का हाल, पहले वाली तो बुरी तरह पिटी

बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर काफी समय से फिल्म 'होमबाउंड' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। उनकी इस फिल्म से दर्शकों को बढ़ी उम्मीदें हैं। नीरज घायवान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में ईशान खट्टर और विशाल जेठवा भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। यह तिकड़ी फिल्म के प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं। करण जौहर फिल्म के निर्माता हैं। आइए इसी बीच जानते हैं कि जाह्नवी की पिछली 5 फिल्मों में से कितनी दर्शकों की कसौटी पर खर उतरीं।

#1 'मिली' शुरुआत करते हैं जाह्नवी की फिल्म 'मिली' से, जो 2022 में रिलीज हुई थी। सनी कौशल और मनोज पहवा ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी। भले ही फिल्म में जाह्नवी की अदाकारी की तारीफ हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका बहुत हश्र हुआ। 10 करोड़ रुपये की लागत से बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में सिर्फ 3.82 करोड़ रुपये कमाए थे। अगर आपने जाह्नवी की यह फिल्म नहीं देखी है तो आपका नेटफ्लिक्स पर इसका लुत्फ उठा सकते हैं।

#2 'मिस्टर और मिसेज माही' साल 2024 में जाह्नवी फिल्म 'मिस्टर और मिसेज माही' लेकर आई थीं, जिसका निर्देशन शरण शर्मा ने किया, वहीं इस फिल्म के निर्माता थे करण जौहर। 'मिस्टर एंड मिसेज माही' में जाह्नवी की जोड़ी राजकुमार राव के साथ बनी थी। इस फिल्म ने दुनियाभर में 35.55 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, जबकि फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपये था। 'मिस्टर और मिसेज माही' OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखी जी सकती है।

#3 'उलझ' जाह्नवी की स्पाई थ्रिलर फिल्म 'उलझ' को बीते साल 2 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। रोशन मैथ्यू, गुलशन देवैया और आदिल हुसैन जैसे कलाकारों ने भी इस फिल्म में अभिनय किया था। इस फिल्म की कहानी को दर्शकों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन बॉक्स ऑफिस यह मुंह के बल गिरी। 35 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म महज 11.25 करोड़ रुपये कमा पाई थी। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पर हैं।

#4 'देवरा: पार्ट 1' जाह्नवी ने फिल्म 'देवरा: पार्ट 1' के जरिए दक्षिण भारतीय सिनेमा में कदम रखा था। यह फिल्म 27 सितंबर, 2024 को रिलीज हुई थी और इसमें जाह्नवी की जोड़ी साउथ के स्टार जूनियर एनटीआर के साथ बनी थी। 'देवरा: पार्ट 1' ने दुनियाभर में 421.63 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि फिल्म को बनाने में 300 करोड़ रुपये लगे थे। सैफ अली खान ने भी फिल्म में अपनी अदाकारी का तड़का लगाया था। नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म उपलब्ध है।