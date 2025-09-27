जूनियर एनटीआर की 'देवरा 2' नहीं हुई डिब्बा बंद, निर्माताओं ने यूं लगाई सीक्वल पर मोहर
क्या है खबर?
जूनियर एनटीआर साउथ के उन अभिनेताओं में शुमार हैं, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से दुनियाभर के दर्शकों को अपना दीवाना बनाया है। सबसे बड़ा सबूत उनकी ऑस्कर जीत चुकी फिल्म 'RRR' है। फिल्म 'देवरा' में भी एनटीआर के काम और उनके बाहुबली वाले जोरदार एक्शन को सराहा गया था। वो बात अलग है कि उनकी ये फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। अब इसके सीक्वल 'देवरा 2' का ऐलान हो गया है।
देवरा की पहली सालगिरह पर निर्माताओं ने दिया 'देवरा 2' का तोहफा
निर्माताओं ने 'देवरा' के 1 साल पूरा होने पर इसके दूसरे भाग का ऐलान किया है। प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'तटों पर तबाही मचाए 1 साल हो गया है, हर तट को हिलाकर रख दिया और दुनिया जिस नाम को याद करती है, वो है देवरा। चाहे वो इसका डर हो या इसने जो प्यार कमाया, सड़कें इसे कभी नहीं भूलेंगी। अब 'देवरा 2' के लिए तैयार हो जाइए।' 'देवरा' 27 सितंबर, 2024 को रिलीज हुई थी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
It’s been one year since HAVOC struck the shores, trembling every coast… and the name the world remembers is #DEVARA 🌊— Devara (@DevaraMovie) September 27, 2025
Be it the FEAR it unleashed or the LOVE it earned, the streets will never forget 🔥
Now gear up for #Devara2 ❤️🔥
Man of Masses @tarak9999
A #KoratalaSiva… pic.twitter.com/yi0fBsaImI
प्रतिक्रिया
जापान में 'देवरा' ने खूब बिखेरा जलवा
करीब 300 करोड़ रुपये की लागत में बनी फिल्म 'देवरा' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 344.5 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार किया था। फिल्म को खासतौर से जापान में शानदार प्रतिक्रिया मिली थी। न सिर्फ इसकी कहानी, बल्कि एनटीआर के अभिनय के भी जापानी दर्शक मुरीद हो गए थे। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पहली बार एनटीआर की जोड़ी जाह्नवी कपूर संग बनी थी, वहीं सैफ अली खान विलेन बनकर पर्दे पर छा गए थे।
चर्चा
आ रही थीं फिल्म के डिब्बाबंद होने की खबरें
पिछले कुछ समय से खबरें आ रही थीं कि 'देवरा' के दूसरे भाग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। एक ओर जहां शूटिंग शुरू होने की खबरें सामने आ रही थीं, वहीं चर्चा थी कि निर्देशक कोराताला शिवा ने दूसरे भाग पर काम बंद कर दिया है। खबर आ रही थी कि एनटीआर का पूरा ध्यान उनकी अगली बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ड्रैगन' पर लगा है। बहरहाल, अब निर्माताओं ने इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है।