जूनियर एनटीआर की 'देवरा 2' नहीं हुई डिब्बा बंद, निर्माताओं ने यूं लगाई सीक्वल पर मोहर  

देवरा की पहली सालगिरह पर निर्माताओं ने दिया 'देवरा 2' का तोहफा

निर्माताओं ने 'देवरा' के 1 साल पूरा होने पर इसके दूसरे भाग का ऐलान किया है। प्रोडक्शन हाउस ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'तटों पर तबाही मचाए 1 साल हो गया है, हर तट को हिलाकर रख दिया और दुनिया जिस नाम को याद करती है, वो है देवरा। चाहे वो इसका डर हो या इसने जो प्यार कमाया, सड़कें इसे कभी नहीं भूलेंगी। अब 'देवरा 2' के लिए तैयार हो जाइए।' 'देवरा' 27 सितंबर, 2024 को रिलीज हुई थी।