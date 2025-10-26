सतीश शाह के अंतिम संस्कार में बिलख-बिलखकर रोईं रूपाली गांगुली, वीडियो वायरल

सतीश शाह के अंतिम संस्कार में फूट-फूटकर रोईं रूपाली गांगुली

लेखन नेहा शर्मा 03:36 pm Oct 26, 202503:36 pm

क्या है खबर?

टीवी और फिल्मी दुनिया के मशहूर अभिनेता सतीश शाह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 25 अक्टूबर को उन्होंने मुंबई के हिंदूजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। 26 अक्टूबर को उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिलीप जोशी से लेकर नसीरुद्दीन शाह तक छोटे पर्दे के कई सितारे दिवंगत अभिनेता की अंतिम यात्रा में शामिल हुए, लेकिन इस बीच एक वीडियो ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें सतीश को अंतिम विदाई देने पहुंचीं रूपाली गांगुली रोती-बिलखती नजर आ रही हैं।