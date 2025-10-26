सतीश शाह के अंतिम संस्कार में बिलख-बिलखकर रोईं रूपाली गांगुली, वीडियो वायरल
क्या है खबर?
टीवी और फिल्मी दुनिया के मशहूर अभिनेता सतीश शाह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। 25 अक्टूबर को उन्होंने मुंबई के हिंदूजा अस्पताल में आखिरी सांस ली। 26 अक्टूबर को उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिलीप जोशी से लेकर नसीरुद्दीन शाह तक छोटे पर्दे के कई सितारे दिवंगत अभिनेता की अंतिम यात्रा में शामिल हुए, लेकिन इस बीच एक वीडियो ने सबका ध्यान खींचा, जिसमें सतीश को अंतिम विदाई देने पहुंचीं रूपाली गांगुली रोती-बिलखती नजर आ रही हैं।
खुद को संभाल नहीं पाईं रूपाली
सतीश को अंतिम विदाई देने उनके लोकप्रिय शो 'साराभाई वर्सेज साराभाई' की पूरी टीम पहुंची। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सबने अपने शो का टाइटल ट्रैक 'साराभाई वर्सेज साराभाई' गाया। इस गाने को गाते हुए रूपाली बुरी तरह रोती दिखीं और गाना खत्म होने के बाद तो वो खुद को संभाल ही नहीं पाईं। वीडियो में आप देखेंगे कि रूपाली फफक कर रो पड़ती हैं और उनके साथ खड़े साथी किसी तरह उन्हें संभालते हैं।
'साराभाई वर्सेज साराभाई' में रूपाली के ससुर बने थे सतीश
रूपाली ने 'साराभाई वर्सेज साराभाई' में सतीश की बहू का किरदार अदा किया था। शो के बाद भी उनकी और सतीश की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। सतीश के अंतिम संस्कार में आते वक्त अभिनेत्री रोती नजर आईं। रूपाली ने अपने आंसू छुपाने के लिए चश्मा पहना। एक पल के लिए भी उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। 'अनुपमा' से मशहूर हुईं अभिनेत्री के इस वीडियो को देख प्रशंसकों की आंखें भी भर आईं।
यहां देखिए वीडियो
October 26, 2025