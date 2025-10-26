'बिग बॉस 19' की तान्या मित्तल पर FIR की मांग, इस वायरल वीडियो ने खोली पोल
क्या है खबर?
'बिग बॉस 19' की प्रतियोगी और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल अक्सर अपनी बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। खुद को बॉस कहलवाना पसंद करने वाली तान्या अब एक नई मुसीबत में फंस गई हैं। दरअसल, तान्या पर पोटाश (कार्बाइड) गन चलाने का आरोप है, जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। तान्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। आइए पूरा मामला जानते हैं।
जांच
तान्या का वीडियो सामने आने के बाद ASP ने दिए जांच के आदेश
वायरल वीडियो में तान्या पोटाश गन चलाती दिख रही हैं। ग्वालियर निवासी शिशुपाल सिंह कंषाना ने इसकी शिकायत ASP अनु बेनीवाल से की है। ग्वालियर कलेक्टर ने धारा 163 के तहत पोटाश बंदूकों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से प्रदेश में 200 से ज्यादा लोग आंखों की रोशनी गंवाने की कगार पर हैं। अनु बेनीवाल ने कहा है कि साइबर टीम को जांच के निर्देश दिए गए हैं और गंभीरता से जांच की जा रही है।
मांग
तान्या पर FIR की मांग
शिकायतकर्ता शिशुपाल सिंह कंषाना ने अपनी शिकायत में CM डॉ. मोहन यादव के निर्देश और कलेक्टर रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेशों का जिक्र करते हुए FIR की मांग की है। इस बंदूक की बिक्री, खरीद और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। उधर वीडियो देख लोग भी सुरक्षा और जिम्मेदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तान्या ग्वालियर से हैं और 'बिग बॉस 19' में अपने गेम से सबका दिल जीत रही हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#WATCH | Complaint Filed Against #BiggBoss19 Fame #TanyaMittal for Firing Banned Potash Gun; Gwalior Police Launch Investigation #MPNews #MadhyaPradesh pic.twitter.com/UyrqMgCNPQ— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) October 26, 2025
कार्बाइड बंदूक
क्या होती है कार्बाइड बंदूकें?
जानकारी के मुताबिक, तान्या का ये वीडियो पिछले साल का है, जिसे उनके अकाउंट से डाउनलोड करके अब वायरल किया जा रहा है। बता दें कि कार्बाइड बंदूकें आमतौर पर प्लास्टिक के पाइप या लोहे के पाइप से तैयार होती हैं। इस गन में कैल्शियम कार्बाइड और पानी के इस्तेमाल से केमिकल रिएक्शन पैदा होता है, जिसके बाद एक तेज धमाका होता है। आमतौर पर ये एक खिलौने के जैसा दिखता है, लेकिन ये काफी खतरनाक होता है।
रईसी
अपनी अमीरी को लेकर चर्चा में रहती हैं तान्या
तान्या 'बिग बॉस' के घर में अपनी रईसी को लेकर शेखी बघारती दिखती हैं। किचन में लिफ्ट, आलीशान मकान, 150 बॉडीगार्ड और हर काम के लिए अलग नौकर...तान्या अपनी अमीरी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़तीं। करोड़ों की मालिकन होने का दावा करने वाली तान्या डींगे हांकने की वजह से कई बार ट्रोलिंग का शिकार होती हैं। 500 रुपये से अपना कारोबार शुरू करने वाली तान्या की साल 2025 की कुल संपत्ति 2 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।