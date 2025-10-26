सतीश शाह के निधन से आहत अमिताभ बच्चन, लिखा- एक और साथी हमसे बिछड़ गया

अपनी कॉमेडी के लिए मशहूर अभिनेता सतीश शाह नहीं रहे। उन्होंने 74 की उम्र में आखिरी सांस ली। बताया गया कि किडनी फेल होने की वजह से उनका निधन हुआ। उनके निधन पर जॉनी लीवर से लेकर राजपाल यादव, अनुपम खेर, काजोल और प्रियंका चाेपड़ा समेत बॉलीवुड से जुड़े तमाम सितारों ने शोक व्यक्त किया। सतीश ने 25 अक्टूबर को आखिरी सांस ली। उनके निधन के एक दिन बाद यानी 26 अक्टूबर को महानायक अमिताभ बच्चन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।

श्रद्धांजलि अमिताभ ने किया ये भावुक पोस्ट सतीश के जाने से न केवल उनके चाहनेवाले बल्कि इंडस्ट्री के कलाकार भी गहरे दुख में हैं। अमिताभ ने सतीश के साथ फिल्म 'भूतनाथ' में काम किया था। उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा, 'हर दिन एक नई सुबह, एक नया काम और एक और साथी हमसे विदा हो गया... सतीश शाह, एक उम्दा प्रतिभा, बहुत जल्दी चले गए। इन दिनों की यह उदासी सामान्य नहीं है, लेकिन जिंदगी तो आगे बढ़ती है और शो भी चलता रहता है।'

आत अनुपम बोले- कोई हक नहीं आपको ऐसे चले जाने का उधर अनुपम खेर सतीश के निधन के बाद एक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा, "क्या हो रहा है ये 3-4 दिनों में इतने अच्छे लोग चले गए. सतीश शाह को मैं शाह बोलता था और वो मुझे जहांपनाह। बड़ा ही अच्छा दोस्त था मेरा वो। हंसाता रहता था हमेशा। सामान्य ज्ञान भी कमाल का था उसका। कोई हक नहीं आपको ऐसे अचानक जाने का।' दूसरी ओर काजोल ने लिखा, 'आप बहुत जल्दी चले गए, लेकिन आपकी हंसी हमेशा गूंजती रहेगी

पहचान 'साराभाई वर्सेज साराभाई' से मशहूर हुए सतीश सतीश का जन्म साल 1951 में हुआ था और उनका फिल्मी सफर करीब 5 दशकों से भी अधिक लंबा रहा। उन्होंने अपने अभिनय से ये साबित किया कि हंसी सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि एक कला है, जिसे निभाने के लिए दिल की सच्चाई और चेहरे की मासूमियत चाहिए। नकी सबसे यादगार भूमिका रही 'साराभाई वर्सेज साराभाई' के इंद्रवदन साराभाई की। फिल्म 'जाने भी दो यारों' और शाहरुख खान की 'मैं हूं ना' में भी उनके काम को खूब सराहा गया।