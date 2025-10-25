सतीश शाह के निधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गमगीन, यूं दी श्रद्धांजलि
क्या है खबर?
टीवी और फिल्मी दुनिया के मशहूर अभिनेता सतीश शाह लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और यही उनके निधन का कारण बनी। उन्होंने खासतौर से 'साराबाई वर्सेज साराबाई' में अपने लोकप्रिय किरदार इंद्रजीत सराबाई उर्फ इंडू जी से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। जॉनी लीवर से लेकर राजपाल यादव तक कई सितारों ने उनके निधन पर शोक जताया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सतीश शाह को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
पोस्ट
अभिनेता के निधन से आहत प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, 'सतीश शाह जी के निधन से गहरा दुख हुआ है। उन्हें भारतीय मनोरंजन जगत के एक महान कलाकार के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। उनका हास्यभाव बहुत स्वाभाविक था। उनकी अदाकारी से चेहरे पर हंसी आ जाती थी। उनकी यादगार भूमिकाओं ने अनगिनत लोगों की जिंदगी में खुशियां और मुस्कान भरीं। उनके परिवार और चाहनेवालों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति।' बता दें कि सतीश की मौत से मनोरंजन जगत में मातम पसर गया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Deeply saddened by the passing of Shri Satish Shah Ji. He will be remembered as a true legend of Indian entertainment. His effortless humour and iconic performances brought laughter into countless lives. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.— Narendra Modi (@narendramodi) October 25, 2025
जानकारी
किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे सतीश
'जाने भी दो यारों', 'मैं हूं ना', 'कल हो ना हो' और 'फना' समेत कई बॉलीवुड फिल्मों में कभी गंभीर तो कभी मजाकिया किरदार निभाकर सतीश ने अपनी पहचान बनाई थी। किडनी फेल होने के कारण 74 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया