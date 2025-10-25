सतीश शाह के निधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गमगीन, यूं दी श्रद्धांजलि

सतीश शाह के निधन से आहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

लेखन नेहा शर्मा 07:49 pm Oct 25, 202507:49 pm

क्या है खबर?

टीवी और फिल्मी दुनिया के मशहूर अभिनेता सतीश शाह लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और यही उनके निधन का कारण बनी। उन्होंने खासतौर से 'साराबाई वर्सेज साराबाई' में अपने लोकप्रिय किरदार इंद्रजीत सराबाई उर्फ इंडू जी से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। जॉनी लीवर से लेकर राजपाल यादव तक कई सितारों ने उनके निधन पर शोक जताया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सतीश शाह को श्रद्धांजलि अर्पित की है।