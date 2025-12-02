'धुरंधर' एडवांस बुकिंग में गाड़ रही झंडे, टिकटों की कीमत 2,000 रुपये के पार पहुंची

'धुरंधर' एडवांस बुकिंग में गाड़ रही झंडे, टिकटों की कीमत 2,000 रुपये के पार पहुंची
क्या है खबर?
'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुक निर्देशक आदित्य धर अगली फिल्म 'धुरंधर' के साथ तैयार हैं। यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। रणवीर सिंह फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। उनके अलावा, संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन प्रमुख भूमिकाओं में हैं। 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है जिसमें फिल्म झंडे गाड़ रही है, वहीं फिल्म के टिकटों की कीमत आसमान छू रही है।
एडवांस बुकिंग
'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग 3,000 शो के लिए हुई है शुरू
'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग देशभर में करीब 3,000 शो के लिए शुरू हुई है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने मंगलवार की दोपहर तक 2,594 शो के लिए 30,969 टिकट बेच दिए हैं। ब्लाॅक सीटों के साथ फिल्म ने 2.94 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। इसके अलावा, 'धुरंधर' के टिकटों की कीमत असामान छू रही है। शुक्रवार को नियमित प्रारूप के लिए फिल्म के टिकट की औसतन कीमत 307 रुपये है, जो रविवार को बढ़ जाती है।
कीमत
दिल्ली और मुंबई में टिकटों की कीमत सबसे ज्यादा
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, IMAX स्क्रीनिंग के लिए 'धुरंधर' के औसत टिकट की कीमत सप्ताहांत पर करीब 570 रुपये है। वहीं दिल्ली और मुंबई में रविवार के लिए रिक्लाइनर सीटों की कीमत 1,600 रुपये रखी गई है। फिल्म के सबसे ज्यादा टिकट दिल्ली के वसंत कुंज स्थित PVR डायरेक्टर्स कट में 2,400 रुपये में मिल रहे हैं। 'धुरंधर' का खुमार इस कदर है कि गुड़गांव जैसे शहरों में भी प्रीमियम टिकटों की कीमत करीब 2,000 रुपये है।