'धुरंधर' एडवांस बुकिंग में गाड़ रही झंडे, टिकटों की कीमत 2,000 रुपये के पार पहुंची

एडवांस बुकिंग

'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग 3,000 शो के लिए हुई है शुरू

'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग देशभर में करीब 3,000 शो के लिए शुरू हुई है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने मंगलवार की दोपहर तक 2,594 शो के लिए 30,969 टिकट बेच दिए हैं। ब्लाॅक सीटों के साथ फिल्म ने 2.94 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। इसके अलावा, 'धुरंधर' के टिकटों की कीमत असामान छू रही है। शुक्रवार को नियमित प्रारूप के लिए फिल्म के टिकट की औसतन कीमत 307 रुपये है, जो रविवार को बढ़ जाती है।