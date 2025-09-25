संजय दत्त ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, भस्म आरती में हुए शामिल; देखिए वीडियो 

LOADING...
संजय दत्त पहंचे उज्जैन

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 25, 2025
10:55 am
अभिनेता संजय दत्त हाल ही में उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की। इस दौरान अभिनेता बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। वह करीब 2 घंटे तक भस्म आरती में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर संजय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह नंदी हॉल में बैठे नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में पंडित उनके स्पर्श किए जल को भगवान शंकर की प्रतिमा पर अर्पित करते दिखाई दे रहे हैं।

ये हैं संजय की आगामी फिल्में

काम के मोर्चे पर बात करें तो संजय को पिछली बार टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 4' में देखा गया था, जिसमें वह जबरदस्त एक्शन करते नजर आए। हालांकि, उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। अब संजय जल्द ही फिल्म 'धुरंधर' में नजर आएंगे, जिसके हीरो रणवीर सिंह हैं। इसके अलावा संजय के पास 'द राजा साब', 'बाप', 'KD: द डेविल' और 'अखंड 2' जैसी फिल्में हैं।