संजय दत्त पहंचे उज्जैन

संजय दत्त ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, भस्म आरती में हुए शामिल; देखिए वीडियो

लेखन दीक्षा शर्मा 10:55 am Sep 25, 202510:55 am

क्या है खबर?

अभिनेता संजय दत्त हाल ही में उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की। इस दौरान अभिनेता बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए। वह करीब 2 घंटे तक भस्म आरती में शामिल हुए। सोशल मीडिया पर संजय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह नंदी हॉल में बैठे नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में पंडित उनके स्पर्श किए जल को भगवान शंकर की प्रतिमा पर अर्पित करते दिखाई दे रहे हैं।