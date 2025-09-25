'जॉली LLB 3' की कमाई की रफ्तार धीमी, छठे दिन का कारोबार रहा सबसे कम
क्या है खबर?
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली LLB 3' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक सप्ताह पूरा होने जा रहा है। 19 सितंबर को दर्शकों के बीच आई इस कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ने शुरुआती 3 दिन बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन कामकाजी दिनों में इसके कारोबार में गिरावट जारी है। हर गुजरते दिन के साथ इस फिल्म की दैनिक कमाई घटती जा रही है। आइए जानें 'जॉली LLB 3' ने छठे दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।
कारोबार
'जॉली LLB 3' ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'जॉली LLB 3' ने रिलीज के छठे दिन 4.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 69.75 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म ने 12.5 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था। दूसरे दिन यह 20 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 21 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही। चौथे दिन इस फिल्म ने 5.5 करोड़ रुपये और पांचवें दिन 6.5 करोड़ रुपये कमाए।
मुकाबला
इन फिल्मों से हो रहा 'जॉली LLB 3' का मुकाबला
'जॉली LLB 3' के निर्देशन की कमान सुभाष कपूर ने संभाली है। इस फिल्म में सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी जैसे कलाकार भी नजर आ रहे हैं। सिनेमाघरों में कमाई करने के बाद फिल्म 'जॉली LLB 3' का प्रीमियर OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर होगा। इसके अलावा नेटफ्लिक्स ने भी इस फिल्म के OTT राइट्स खरीदे हैं। बॉक्स ऑफिस पर 'जॉली LLB 3' का सामना 'मिराई', 'निशांची', 'अजेय' और 'दे कॉल हिम OG' से हो रहा है।