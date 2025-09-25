'जॉली LLB 3' ने छठे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये (तस्वीर: एक्स/@jollyllbmovie)

'जॉली LLB 3' की कमाई की रफ्तार धीमी, छठे दिन का कारोबार रहा सबसे कम

लेखन दीक्षा शर्मा 10:28 am Sep 25, 202510:28 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली LLB 3' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक सप्ताह पूरा होने जा रहा है। 19 सितंबर को दर्शकों के बीच आई इस कोर्टरूम ड्रामा फिल्म ने शुरुआती 3 दिन बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन किया, लेकिन कामकाजी दिनों में इसके कारोबार में गिरावट जारी है। हर गुजरते दिन के साथ इस फिल्म की दैनिक कमाई घटती जा रही है। आइए जानें 'जॉली LLB 3' ने छठे दिन कितने करोड़ रुपये कमाए।