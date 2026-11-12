सलमान खान ने 'ईथा' के लिए भेजी शुभकामना

'मातृभूमि' और 'ईथा' के बीच टकराव से पहले सलमान खान ने दिखाया बड़ा दिल, देखें पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 04:29 pm Nov 12, 202604:29 pm

क्या है खबर?

सलमान खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मातृभूमि' अगले महीने सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। उसे टक्कर देने के लिए श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईथा' भी आ रही है। बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों के बीच होने वाले टकराव पर हर किसी की नजरें हैं। इस बीच, सलमान ने अपना बड़ा दिल दिखाया और टकराव की परवाह किए बिना श्रद्धा के लिए एक खास पोस्ट साझा किया। अभिनेता ने उन्हें 'ईथा' के लिए शुभकामनाएं दी हैं।