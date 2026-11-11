'मातृभूमि' के ट्रेलर में नजर आए प्रशांत तमांग

सलमान खान की 'मातृभूमि' में आखिरी बार दिखे प्रशांत तमांग, मियांग चेंग हुए भावुक

लेखन ज्योति सिंह 05:37 pm Nov 11, 202605:37 pm

क्या है खबर?

सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि: मे वार रेस्ट इन पीस' का ट्रेलर जारी हो चुका है। गलवान घाटी में चीनी सैनिक के साथ भारतीय जवानों के संघर्ष पर आधारित इस फिल्म में दिवंगत गायक और अभिनेता प्रशांत तमांग भी आखिरी बार नजर आएंगे। फिल्म के ट्रेलर में उनकी झलक देखने को मिली जिससे उनके दोस्त और 'इंडियन आइडल' के साथी मियांग चेंग भावुक हो गए। उन्होंने प्रशांत को याद करते हुए एक दिल छूने वाला पोस्ट साझा किया है।