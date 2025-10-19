'तेरे नाम' का सीक्वल लाने की तैयारी, क्या राधे भैया बनकर फिर तहलका मचाएंगे सलमान खान?
क्या है खबर?
सलमान खान ने अपने करियर में कई हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। इन्हीं में से एक है 'तेरे नाम', जिसने सलमान का बॉलीवुड में कद और ऊंचा कर दिया था। अब उनकी इसी फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है और ये खबर उनके प्रशंसकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। निर्माता साजिद नाडियाडवाला इस फिल्म का सीक्वल लेकर आ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी मिली है, आइए जानते हैं।
रिपोर्ट
फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने पर बातचीत कर रहे साजिद
साजिद मूल फिल्म के निर्माता सुनील मनचंदा और मुकेश तलरेजा से फ्रेंचाइजी राइट्स खरीदने पर बातचीत कर रहे हैं। ये अधिकार फिलहाल 'तेरे नाम' के निर्माता सुनील मनचंदा और मुकेश तलरेजा के पास हैं। कानूनी और वित्तीय प्रक्रिया पूरी होते ही साजिद इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ेंगे। साजिद चाहते हैं कि सलमान 'तेरे नाम 2' में किसी न किसी रूप में नजर आएं। हालांकि, ये तय नहीं है कि वो मुख्य भूमिका निभाएंगे या किसी और रूप में दिखेंगे।
कास्टिंग
सीक्वल में सलमान की वापसी कराएंगे साजिद?
फिल्म में एक नई जोड़ी को जगह दी जा सकती है। उधर साजिद को उम्मीद है कि वो सलमान की फिल्म में वापसी कराएंगे। अभी सबकुछ शुरुआती स्तर पर है। उन्हें एक चलने वाली स्क्रिप्ट, बजट और राइट्स में हिस्सेदारी भी देखनी है। वो पुरानी चीजों से जोड़ते हुए ही सीक्वल को बनाना चाहते हैं। साजिद रचनात्मक स्वतंत्रता के लिए इस फिल्म के बौद्धिक संपदा अधिकार (IP) को भी खुद के पास रखना चाहते है।
कमाई
'तेरे नाम' के बारे में
साल 2003 में आई सलमान और भूमिका चावला की 'तेरे नाम' ने रिलीज होते ही खूब सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन खुद सलमान ने अपनी फिल्म की रिलीज से पहले इसे फॉलो ना करने की नसीहत दी थी। एक दिलटूटे आशिक राधे भैया का किरदार निभाने के बाद सलमान की फैन फॉलोइंग में जबरदस्त इजाफा हुआ था। सतीश कौशिक के निर्देशन में बनी ये इस फिल्म का बजट 12 करोड़ रुपये था और इसने कुल 24.55 करोड़ रुपये कमाए थे।
अन्य फिल्म
सलमान की आने वाली दूसरी फिल्म
इन दिनों सलमान फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसका निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं। ये फिल्म गलवान घाटी में भारत-चीन संघर्ष पर आधारित है। सलमान इस फिल्म में कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। चित्रांगदा सिंह इसमें उनकी पत्नी की भूमिका में होंगी। फिल्म साल 2026 में रिलीज होगी। इस फिल्म के सेट से फौजी बने सलमान की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर लीक हो चुकी हैं।