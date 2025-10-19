'थामा' की एडवांस बुकिंग से निर्माता मालामाल, जानिए फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का हाल
क्या है खबर?
आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन पर हर किसी की नजर है। निर्माताओं ने रिलीज से पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी थी, जिसके तहत 'थामा' ने हुंकार भरते हुए पहले ही दिन ताबड़तोड़ टिकटें बेच दी हैं। दूसरी तरफ 'एक दीवाने की दीवानियत' की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है।
कारोबार
'थामा' ने एडवांस बुकिंग में दिखाया दम
'थामा' की एडवांस बुकिंग 17 अक्टूबर से शुरू कर दी गई थी। सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने अब तक '59, 000 हजार रुपये से ज्यादा टिकटों की बिक्री कर ली है। रिलीज से पहले आयुष्मान और रश्मिका की फिल्म ने 1.68 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। वहीं, ब्लॉक सीट के साथ फिल्म ने कुल 5.12 करोड़ कमा लिए हैं। 'थामा' की एडवांस बुकिंग से साफ है कि ये फिल्म ओपनिंग डे पर डबल डिजिट में कमाई करेगी।
आंकड़े
'एक दीवाने की दीवानियत' की एडवांस बुकिंग
हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' भी 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हाे रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के ताजा आंकड़े आ गए हैं, जो 'थामा' के मुकाबले काफी कम हैं। 'एक दीवाने की दीवानियत' ने अब तक कुल 1,8570 टिकटों की बिक्री की है। इस तरह फिल्म ने रिलीज से पहले 54.14 लाख रुपये कमा लिए हैं, जबकि ब्लॉक सीट के साथ इसने 1.53 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।