'थामा' की एडवांस बुकिंग से निर्माता मालामाल, जानिए फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का हाल

'थामा' और 'एक दीवाने की दीवानियत' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

लेखन ज्योति सिंह 10:52 am Oct 19, 202510:52 am

क्या है खबर?

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की बहुप्रतीक्षित हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन पर हर किसी की नजर है। निर्माताओं ने रिलीज से पहले फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी थी, जिसके तहत 'थामा' ने हुंकार भरते हुए पहले ही दिन ताबड़तोड़ टिकटें बेच दी हैं। दूसरी तरफ 'एक दीवाने की दीवानियत' की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है।