'बिग बॉस 20': सलमान ने आसिफ खान को लताड़ा, पूछा- ये हेकड़ी कहां से आती है?

सलमान बोले, "यहां इस तरह के व्यवहार की बिल्कुल इजाजत नहीं है और ये क्या लगा रखा है कि बिग बॉस पक्षपाती हैं? जब भी कोई गलती होती है, आप चारों- यंग डीएसए, आम्रपाली दुबे, लव गिल और स्काउट ओपी यही राग अलापने लगते हैं। नॉमिनेशन की चर्चा कौन कर रहा था? यह नियम तो 'बिग ब्रदर' से चला आ रहा है। वीडियो क्लिप देखने के बाद भी आपकी बहस 'एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी' का परफेक्ट उदाहरण है।"