बिग बॉस 20: आसिफ खान ने काजी तौकीर पर किया हमला, हाथापाई से पहले घरवालों ने रोका

इस घटना का प्रोमो सामने आने के बाद ऑनलाइन दर्शक बंट गए हैं। कुछ लोग काजी के समर्थन में खड़े हैं, तो वहीं कई लोग आसिफ के ज्यादा आक्रामक व्यवहार को गलत बता रहे हैं।

आसिफ के पुराने बर्ताव को लेकर भी सवाल फिर से उठने लगे हैं। फैंस अब सोच रहे हैं कि आने वाले एपिसोड्स में इस विवाद का क्या असर पड़ेगा। कुल मिलाकर, यह ड्रामा दर्शकों को शो से जोड़े रख रहा है।