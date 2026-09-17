बिग बॉस 20: आसिफ खान ने काजी तौकीर पर किया हमला, हाथापाई से पहले घरवालों ने रोका
मनोरंजन
दूसरे कैप्टेंसी टास्क के बाद आसिफ खान और काजी तौकीर के बीच जमकर बहस हुई, जिससे 'बिग बॉस 20' का माहौल और भी गरम हो गया।
हालात तब और बिगड़ गए जब आसिफ, काजी की तरफ लपके। इसे देखकर दूसरे घरवालों को बीच में आकर मामले को शांत कराना पड़ा, ताकि बात हाथापाई तक न पहुंचे।
आसिफ-काजी विवाद पर बंटे दर्शक
इस घटना का प्रोमो सामने आने के बाद ऑनलाइन दर्शक बंट गए हैं। कुछ लोग काजी के समर्थन में खड़े हैं, तो वहीं कई लोग आसिफ के ज्यादा आक्रामक व्यवहार को गलत बता रहे हैं।
आसिफ के पुराने बर्ताव को लेकर भी सवाल फिर से उठने लगे हैं। फैंस अब सोच रहे हैं कि आने वाले एपिसोड्स में इस विवाद का क्या असर पड़ेगा। कुल मिलाकर, यह ड्रामा दर्शकों को शो से जोड़े रख रहा है।