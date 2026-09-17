कौन हैं 'बिग बॉस 20' के तन्मय सिंह उर्फ स्काउट ओपी

'बिग बॉस 20' के स्काउट ओपी कौन हैं, गेमिंग की दुनिया में कैसे बने बड़ा नाम?

लेखन अंशिका शुक्ला 05:01 pm Sep 17, 202605:01 pm

क्या है खबर?

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में भारत के मशहूर गेमर तन्मय सिंह उर्फ स्काउट ओपी ने हिस्सा लिया है। गेमिंग की दुनिया से बाहर रहने वाले दर्शकों के लिए भले ही उनका नाम नया हो, लेकिन भारतीय ई-स्पोर्ट्स में स्काउट ओपी की खास पहचान है। उन्होंने PUBG, BGMI, प्रतिस्पर्धी गेमिंग टीमों और ऑनलाइन कंटेंट के जरिए लंबे समय में अपनी मजबूत फैन फॉलोइंग बनाई है। ऐसे में आइए जानते हैं तन्मय कौन हैं।