सलमान खान ने पूरे परिवार के साथ यूं मनाया गणेश चतुर्थी का जश्न, देखिए वीडियो

लेखन दीक्षा शर्मा 09:25 am Aug 28, 202509:25 am

अभिनेता सलमान खान ने हर बार की तरह इस साल भी अपने परिवार के साथ धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया। उन्होंने हाल ही में अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक खास वीडियो साझा किया है, जिसमें वह अपने पूरे परिवार के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते नजर आ रहे हैं। सामने आए वीडियो में सलमान बप्पा की आरती करते दिख रहे हैं और पीछे गणपति की आरती सुनाई दे रही है।