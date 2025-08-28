सलमान खान ने पूरे परिवार के साथ यूं मनाया गणेश चतुर्थी का जश्न, देखिए वीडियो
अभिनेता सलमान खान ने हर बार की तरह इस साल भी अपने परिवार के साथ धूमधाम से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया। उन्होंने हाल ही में अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक खास वीडियो साझा किया है, जिसमें वह अपने पूरे परिवार के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते नजर आ रहे हैं। सामने आए वीडियो में सलमान बप्पा की आरती करते दिख रहे हैं और पीछे गणपति की आरती सुनाई दे रही है।
इन सितारों ने उतारी बप्पा की आरती
सलमान के अलावा सोहेल खान, सलमा खान, आयुष शर्मा, अर्पिता खान, अरबाज खान और सलीम खान ने भी बप्पा की आरती उतारी। वीडियो में रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा भी अपने बच्चों के साथ दिख रहे हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और महाराष्ट्र में इसकी अलग ही धूम दिखाई दे रही है। बता दें कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है।
