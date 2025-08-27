टेलर स्विफ्ट की करोड़ों की सगाई की अंगूठी चर्चा में, भारत से कैसे जुड़ रहा नाम?

चर्चा क्यों चर्चा में हैं अंगूठी? टेलर की सगाई की अंगूठी से लाेग नजर नहीं हटा पा रहे हैं। इसकी कीमत करीब 4.8 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इसे ट्रैविस ने न्यूयॉर्क के ज्वैलर काइंड्रेड लुबेक (आर्टिफेक्स फाइन ज्वैलरी) के साथ मिलकर डिजाइन किया है। अंगूठी का सेंटरपीस है 7 से 10 कैरेट का 'ओल्ड माइन ब्रिलिएंट' डायमंड, जिसे एंटीक कुशन डायमंड भी कहा जाता है। 18 कैरेट पीले सोने में सेट इस डायमंड पर हाथ से नक्काशी की गई है।

संबंध टेलर की अंगूठी में भारत की मिट्टी की झलक सबसे खास बात कि टेलर की इस अंगूठी का कनेक्शन भारत से है। 'ओल्ड माइन कट' का इतिहास 18वीं और 19वीं सदी से जुड़ा है। उस वक्त दुनिया के सबसे कीमती हीरे सिर्फ भारत से निकलते थे। आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा इलाके में कृष्णा और गोदावरी नदी के किनारे की खदानों से हीरे निकाले जाते थे। यही वो जगह है, जहां से कोहिनूर और होप डायमंड जैसे मशहूर रत्न निकले थे, जिन्हें बाद में अंग्रेज अपने साथ यूरोप ले गए।

हैरानी अंगूठी से भारत का नाम जुड़ना कोई आश्चर्य नहीं दुनिया को कई नायाब हीरे देने वाले भारत के इतिहास को देखते हुए इस अंगूठी से भारत का नाम जुड़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब आप किसी अंगूठी पर 'प्राचीन कुशन' या 'पुरानी खदान' का पत्थर देखते हैं तो गोलकुंडा की चर्चा स्वाभाविक रूप से होती है। ऐसे में संभव है कि टेलर की अंगूठी में लगा हीरा आंध्र प्रदेश की ऐतिहासिक खदानों से निकला हो, क्योंकि इस हीरे की समयरेखा मेल खाती है और शैली सटीक बैठती है।

