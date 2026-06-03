सलमान खान ने उठाया चित्रांगदा सिंह के करियर का जिम्मा? दिग्गज निर्देशकों से की खास 'पैरवी'

सलमान खान अपने दोस्तों और को-स्टार्स की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह के लिए बड़ा कदम उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान ने सुभाष घई, सूरज बड़जात्या और कबीर खान जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज निर्देशकों के लिए फिल्म 'मातृभूमि' की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी। गुपचुप तरीके से रखी गई इस स्क्रीनिंग का मुख्य मकसद इन बड़े मेकर्स को चित्रांगदा सिंह का बेहतरीन अभिनय दिखाना था, ताकि उन्हें आगे बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकें।

स्क्रीनिंग सलमान ने अपने खार वाले प्रिव्यू थिएटर में दिखाई फिल्म मई के अंत में सलमान ने अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ-साथ सुभाष घई, कबीर खान, सूरज बड़जात्या और कुछ अन्य दिग्गज निर्देशकों के लिए अपने होम प्रोडक्शन की एक निजी स्क्रीनिंग की मेजबानी की। खार स्थित उनके अपने प्रिव्यू थिएटर में हुई इस स्क्रीनिंग में सलमान की सिग्नेचर मेहमाननवाजी (खास खातिरदारी) देखने को मिली। इस बेहद निजी और खास स्क्रीनिंग में 'मातृभूमि' के निर्देशक अपूर्व लाखिया और खुद चित्रांगदा भी मौजूद थीं।

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सराहना जिसने भी देखी, वो फिल्म का मरीद हो गया उस रात जिसने भी ये फिल्म देखी, वह सलमाने की फिल्म की तारीफ करते हुए ही बाहर निकला। दिग्गज फिल्म निर्माता सुभाष घई को भी एक्स पर फिल्म की जमकर सराहना करते देखा गया था। उन्होंने कहा था कि ये फिल्म हर किसी को जरूर देखनी चाहिए। उन्होंने इसे शांति पर आधारित भारत और चीन के सैनिकों की एक बेहद भावुक कहानी बताया था, जिसमें अपने देश और परिवारों के प्रति उनकी भावनाओं को खूबसूरती से दिखाया गया है।

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सिफारिश सलमान ने की चित्रांगदा की पैरवी खबरों के मुताबिक, सलमान ने उस रात मौजूद फिल्म निर्देशकों से कहा कि फिल्म की तारीफ तो ठीक है, लेकिन अभिनेता ने बताया कि ये स्पेशल प्रिव्यू उन्होंने खास वजह से रखा था और वो वजह थीं चित्रांगदा। सलमान को निर्देशकों से ये कहते सुना गया कि वे अपनी आने वाली फिल्मों के लिए चित्रांगदा के नाम पर जरूर विचार करें। उन्होंने तर्क दिया कि अभिनेत्री 'मातृभूमि' में इतनी बेहतरीन रही हैं कि वो ढेर सारे काम की हकदार हैं।