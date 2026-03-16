सलमान खान की फिल्म 'गलवान' का नाम अब 'मातृभूमि', चीन की आपत्ति और विवाद का असर?
क्या है खबर?
सलमान खान एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई नहीं, बल्कि एक बड़ा विवाद है। दरअसल, भारी विरोध और चीन की तीखी प्रतिक्रिया के बाद सलमान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का नाम रातों-रात बदल दिया गया है। अब क्या वाकई निर्माता चीन के दबाव में झुक गए या इसके पीछे कोई और रणनीति है? आइए जानते हैं क्या है 'गलवान' से 'मातृभूमि' तक के सफर की कहानी।
बदलाव
कूटनीतिक तनाव के बीच मिला फिल्म काे नया नाम
फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज होते ही चीनी सरकार के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। चीन का आरोप था कि फिल्म तथ्यों से छेड़छाड़ कर रही है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ सकती है। भारी विवाद और कूटनीतिक तनाव को देखते हुए सलमान खान और फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म का नाम बदलने का फैसला किया। अब ये फिल्म 'मातृभूमि: मे वाॅर रेस्ट इन पीस' के नाम से जानी जाएगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Not just the fight at the border…— Salman Khan Films (@SKFilmsOfficial) March 16, 2026
But the love for our #Maatrubhumi 🇮🇳@BeingSalmanKhan @IChitrangda @LakhiaApoorva #HimeshReshammiya #StebinBen #ZeynShaw @TheAnkurBhatia #HarshilShah #HeeraSohal #VipinBhardwaj @TanyaDesai4 @JasonThamIndia #AbhishrriSen #ChintanGandhi… pic.twitter.com/1DIGeGXEtU
पोस्ट
सलमान की फिल्म का नया नाम और संदेश
सलमान खान फिल्म्स (SKF) ने फिल्म का नया पोस्टर जारी करते हुए आधिकारिक तौर पर इस बदलाव की घोषणा की है। इस पोस्टर पर एक बहुत ही गहरा संदेश लिखा है। (युद्ध को शांति से दफन होने दें)। सलमान ने लिखा, 'सिर्फ सरहद की वो जंग ही नहीं, बल्कि अपनी 'मातृभूमि' के लिए वो अटूट प्रेम।' फैंस इस बदलाव से खुश हैं और उनका मानना है कि ये नाम फिल्म की भावनाओं को और बेहतर तरीके से बयां करता है।