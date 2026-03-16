सलमान खान की फिल्म 'गलवान' का नाम बदला

सलमान खान की फिल्म 'गलवान' का नाम अब 'मातृभूमि', चीन की आपत्ति और विवाद का असर?

लेखन नेहा शर्मा 01:43 pm Mar 16, 202601:43 pm

क्या है खबर?

सलमान खान एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कमाई नहीं, बल्कि एक बड़ा विवाद है। दरअसल, भारी विरोध और चीन की तीखी प्रतिक्रिया के बाद सलमान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का नाम रातों-रात बदल दिया गया है। अब क्या वाकई निर्माता चीन के दबाव में झुक गए या इसके पीछे कोई और रणनीति है? आइए जानते हैं क्या है 'गलवान' से 'मातृभूमि' तक के सफर की कहानी।