'काला हिरण' निर्माता को मिला सलमान खान की पूर्व प्रेमिका का साथ, बोलीं- आपको पूरा हक

'काला हिरण' निर्माता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें वह सलमान की कानूनी टीम द्वारा भेजे गए नोटिस को फाड़ते दिखे। उन्होंने आरोप लगाया कि डी-कंपनी से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वह किसी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे और फिल्म बनाना जारी रखेंगे। उनके वीडियो पर सोमी ने कमेंट किया, 'आपको पूरा हक है, कोई भी विषय पर फिल्म बनाने का। सिर्फ दोषी लोग छुपते हैं और धमकी देते हैं।'

सलमान ख़ान के समर्थन में कथित रूप से D कंपनी की धमकी आ रही है , मैं किसका जवाब दूँ .? नोटिस का या धमकियों का ? मैंने आपका लीगल नोटिस फाड़ के फेंक दिया है सलमान भाई .. और आपके पक्ष में आ रही D कंपनी को भी देख लेंगे .. जी के देखा है मर के देखेंगे ये तमाशा भी कर के देखेंगे रास… pic.twitter.com/TJ4zoHGGyX

चेतावनी

सलमान खान की टीम ने माफी की मांग की

'काला हिरण' फिल्म पर विवाद तब शुरू हुआ जब निर्माताओं ने पहला पोस्टर जारी करते हुए फिल्म का ऐलान किया। सलमान की कानूनी टीम ने निर्माताओं को नोटिस भेजा और तत्काल फिल्म निर्माण बंद करने और पोस्टर या किसी अन्य सामग्री को प्रसारित न करने का आग्रह किया। साथ में चेतावनी दी कि वह लिखित में माफी मांगे वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उधर निर्माताओं का तर्क है कि फिल्म का सलमान के केस से कोई लेना-देना नहीं है।