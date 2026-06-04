'काला हिरण' के निर्माता अमित जानी ने साझा किया वीडियो

'काला हिरण' के निर्माता अमित जानी का दावा- धमकियां मिल रही, डी-कंपनी छोड़ेगी नहीं

लेखन ज्योति सिंह 05:41 pm Jun 04, 202605:41 pm

क्या है खबर?

सलमान खान की कानूनी टीम ने फिल्म 'काला हिरण' के निर्माता अमित जानी को नोटिस भेजा था। नोटिस के जरिए फिल्म निर्माण पर तत्काल रोक लगाने और बिना शर्त लिखित माफी मांगने की मांग की गई थी। आरोप लगाया गया कि फिल्म सलमान के 'काला हिरण शिकार' मामले से प्रेरित है। 4 जून को फिल्म निर्माता ने मामले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।