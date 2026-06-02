'काला हिरण' फिल्म के खिलाफ सलमान खान का सख्त कदम, निर्माताओं को भेजा कानूनी नोटिस

दावा

सलमान खान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का दावा

नोटिस में आरोप लगाया गया है कि 'काला हिरण' फिल्म सलमान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। यह न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकती है और उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। नोटिस के अनुसार, सलमान की कानूनी टीम को पता चला है कि अक्षय कथित तौर पर अभिनेताओं से संपर्क करके फिल्म की कहानी और किरदारों के संक्षिप्त विवरण जैसी सामग्री प्रसारित कर रहे थे, यह जताते हुए कि कहानी सलमान के मामले से प्रेरित है।