सलमान खान 'बिग बॉस 19' में हुए भावुक, बोले- मैं आज भी कीमत चुका रहा हूं

बयान

सलमान का छलका दर्द

'बिग बॉस 19' के एपिसोड में सलमान, प्रतियोगी अमाल मलिक को उनके ताजा बर्ताव के लिए समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, "मैं आज भी 30-40 साल पहले की कल्पनाओं की कीमत चुका रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे निपट सकते हो? ये बहुत शातिर दुनिया है, अमाल।" अभिनेता ने कहा, "मुझे उन चीजों का दोषी बनाया गया है, जो मैंने कभी की नहीं, और मैं आज भी ये सब सह रहा हूं।"