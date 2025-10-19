सलमान खान 'बिग बॉस 19' में हुए भावुक, बोले- मैं आज भी कीमत चुका रहा हूं
क्या है खबर?
सलमान खान एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। ये तो सब जानते हैं कि वह 'बिग बॉस 19' होस्ट कर रहे हैं। शो के दौरान सलमान कई बार निजी जिंदगी को लेकर अपना दर्द बयां करते रहते हैं। ताजा एपिसोड में सलमान ने उस दौर को याद किया, जिसके लिए उन्हें आज भी दोषी ठहराया जा रहा है। आइए जानते हैं कि अभिनेता ने क्या कहा है?
बयान
सलमान का छलका दर्द
'बिग बॉस 19' के एपिसोड में सलमान, प्रतियोगी अमाल मलिक को उनके ताजा बर्ताव के लिए समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, "मैं आज भी 30-40 साल पहले की कल्पनाओं की कीमत चुका रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे निपट सकते हो? ये बहुत शातिर दुनिया है, अमाल।" अभिनेता ने कहा, "मुझे उन चीजों का दोषी बनाया गया है, जो मैंने कभी की नहीं, और मैं आज भी ये सब सह रहा हूं।"
दर्द
"पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है"
सलमान ने आगे कहा, "जब आप दान-पुण्य करते हो, सम्मान करते हो, तो लोग इसे दिखावा समझते हैं। आपको सिर नीचे रखकर सब सहना पड़ेगा।" बता दें कि सलमान का ये दर्द उस वक्त में छलका है, जब पिछले कुछ समय से फिल्म निर्माता अभिनव कश्यप उनके खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। उन्हें गुंडा और मवाली तक कह चुके हैं। हालांकि, पिछले हफ्ते सलमान ने अभिनव का नाम लिए बिना उन्हें शो के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब दिया था।