पलाश मुच्छल कौन है, जो क्रिकेटर स्मृति मंधाना से रचाने जा रहे शादी?
क्या है खबर?
भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाओं में छाई हुई हैं। खबर है कि वो जल्द पलाश मुच्छल के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी। पलाश ने खुद इस खुशखबरी को अपने चाहनेवालों के साथ साझा किया है। बता दें कि स्मृति और पलाश के डेटिंग की खबरें पहली बार साल 2019 में आई थीं। अब जब दोनों की शादी पर अपडेट आया है तो लोग भी पलाश के बारे में जानने को बेताब हैं।
बयान
सबसे पहले जानिए स्मृति से शादी पर क्या बोले पलाश?
स्टेट प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पलाश ने स्मृति के साथ शादी करने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी। जब उनसे रिश्ते को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, "वो जल्द ही इंदौर की बहू बनेगी... बस इतना ही कहना चाहता हूं।" बता दें कि पलाश की ये प्रतिक्रिया उस समय आई, जब स्मृति इंदौर में ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 19 अक्टूबर को होने वाले मैच में उतरी हैं।
परिचय
कौन हैं स्मृति के होने वाले पति पलाश?
स्मृति को करीब 6 साल से डेट कर रहे पलाश पेशे से संगीतकार और फिल्म निर्माता हैं। उनकी बड़ी बहन पलक मुच्छल भी बॉलीवुड की लोकप्रिया पार्श्व गायिका हैं। पलाश अपने करियर में 'लड़की तू कमाल की', 'तेरी एक हंसी' और 'अब क्या जान लेगी मेरी' जैसे कई गानों को कंपोज कर चुके हैं। इसके अलावा पलाश फिल्म 'काम चालू है' के निर्देशक रहे हैं। साल 2024 में ZEE5 पर आई इस फिल्म में राजपाल यादव मुख्य किरदार में थे।