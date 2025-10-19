कौन हैं पलाश मुच्छल? (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@smritipalash18)

पलाश मुच्छल कौन है, जो क्रिकेटर स्मृति मंधाना से रचाने जा रहे शादी?

लेखन ज्योति सिंह 03:09 pm Oct 19, 202503:09 pm

क्या है खबर?

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चाओं में छाई हुई हैं। खबर है कि वो जल्द पलाश मुच्छल के साथ शादी के बंधन में बंधेंगी। पलाश ने खुद इस खुशखबरी को अपने चाहनेवालों के साथ साझा किया है। बता दें कि स्मृति और पलाश के डेटिंग की खबरें पहली बार साल 2019 में आई थीं। अब जब दोनों की शादी पर अपडेट आया है तो लोग भी पलाश के बारे में जानने को बेताब हैं।