'बिग बॉस 19': वीकेंड के वार में क्यों फूट-फूटकर रोईं फरहाना भट्ट?, शहबाज भी हुए भावुक
क्या है खबर?
'बिग बॉस 19' दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। दिवाली के खास मौके पर घरवालों को कई सारे तोहफे भी मिल रहे हैं। ताजा वीकेंड का वार एपिसोड में देखा गया कि सलमान खान ने घरवालों का क्लास लगाई। अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक शो में आए, जहां उन्होंने बेटे को समझाते हुए परिवार पर न जाने की बात कही। आगामी एपिसोड और ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फरहाना भट्ट और शहबाज बदेशा को खास तोहफा मिलेगा।
तोहफा
मां का संदेश मिलने पर भावुक हुईं फरहाना
'बिग बॉस 19' के आगामी एपिसोड का प्रोमो सामने आ गया है। इस प्रोमो में देखा जा सकता है कि फरहाना के लिए निर्माता खास तोहफा लेकर आए हैं। फरहाना को उनकी मां का वीडियो संदेश मिलता है, जिसे देखने के बाद प्रतियोगी फूट-फूटकर रोने लगती हैं। भावुक वीडियो संदेश में फरहाना की मां उन्हें 'शेरनी' कहकर बुलाती हैं और पूरे जोश के साथ खेल खेलने के लिए प्रेरित करती हैं। मां की बात सुनकर फरहाना रो देती हैं।
संदेश
शहनाज गिल ने दिया खास संदेश
फरहाना के अलावा शहबाज बदेशा को दिवाली पर खास संदेश मिलता है। उनकी बहन और अभिनेत्री शहनाज गिल उन्हें खास संदेश देती हैं। शहनाज कहती हैं, "पापा, मम्मी, तेरे दोस्त तुझे याद करते हैं, लेकिन अभी घर मत आना। हमें तेरी जरूरत अभी नहीं है।" बहन की बात सुनने के बाद शहबाज की आंखें नम हो जाती हैं। बता दें कि इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना, नीलम गिरी और मालती चाहर नॉमिनेट हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#WeekendKaVaar Tomorrow Promo - Farrhana's mother and Shehnaaz Gill video message 🥹 pic.twitter.com/p7kAO4m1a7— BBTak (@BiggBoss_Tak) October 18, 2025