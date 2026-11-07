'बिग बॉस' के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, सलमान खान ने मनाया जश्न; वीडियो वायरल
क्या है खबर?
सलमान खान ने 'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंचकर शो की एक ऐतिहासिक और शानदार सफलता का जश्न मनाया। इस लोकप्रिय रियलिटी शो ने महज 60 दिनों में 100 करोड़ घंटे देखे जाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस बेमिसाल उपलब्धि और 'बिग बॉस' के 20 सफल वर्षों के मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए सलमान ने सेट पर एक बेहद खूबसूरत केक काटा और दर्शकों के इस अपार प्यार के लिए उनका धन्यवाद किया।
रिकॉर्ड
महज 60 दिनों में 100 करोड़ वॉच-टाइम पार करने वाला पहला सीजन
रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' ने 100 करोड़ घंटे का वॉच-टाइम पार करके इतिहास रच दिया है। ये इस पूरी फ्रेंचाइजी का पहला सीजन बन गया है, जिसने यह अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है। खास बात यह है कि शो ने यह रिकॉर्ड महज 60 दिनों में अपने नाम किया, जो इसे और भी ऐतिहासिक बनाता है, खासकर तब जब यह फ्रेंचाइजी भारतीय टेलीविजन पर अपने सफल 20 साल पूरे कर रही है।
जश्न
सलमान ने काटा खास केक, चैनलों ने जताया आभार
इस शानदार और ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने के लिए सुपरस्टार सलमान खुद 'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंचे। उन्होंने इस खास मौके पर कई परतों वाला केक काटा और शो को मिल रहे इस बेमिसाल प्यार और समर्थन के लिए सभी दर्शकों व फैंस का दिल से शुक्रिया अदा किया।
जियो हॉटस्टार और कलर्स TV ने भी दर्शकों के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया, जिनकी वजह से यह ऐतिहासिक उपलब्धि संभव हो सकी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Salman Khan cuts the cake as Bigg Boss 20 creates history on JioHotstar! 🔥❤️ pic.twitter.com/vJabH9cutV— BBTak (@BiggBoss_Tak) November 6, 2026
चर्चा
इन वजहों से लगातार सुर्खियों में छाया है 'बिग बॉस 20'
'बिग बॉस 20' अपने विवादों और झगड़ों के कारण लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। शुरुआती हफ्ते में प्रतियोगियों के चयन पर सवाल उठे, वहीं सलमान के सीने में दर्द वाले प्रोमो ने भी फैंस को चिंता में डाल दिया था , जिसे बाद में प्रैंक बताया गया।
हाल ही में स्काउटओपी की क्लास लगाने, आसिफ खान के भावुक एविक्शन और दिवाली फैमिली-मैसेज टास्क में माही विज के फैसले के बाद घर में काफी नया ड्रामा देखने को मिला है।