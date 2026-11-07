'बिग बॉस' में ऐसा पहली बार, सलमान ने मनाया जश्न

'बिग बॉस' के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, सलमान खान ने मनाया जश्न; वीडियो वायरल

लेखन नेहा शर्मा 09:38 am Nov 07, 202609:38 am

क्या है खबर?

सलमान खान ने 'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंचकर शो की एक ऐतिहासिक और शानदार सफलता का जश्न मनाया। इस लोकप्रिय रियलिटी शो ने महज 60 दिनों में 100 करोड़ घंटे देखे जाने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस बेमिसाल उपलब्धि और 'बिग बॉस' के 20 सफल वर्षों के मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए सलमान ने सेट पर एक बेहद खूबसूरत केक काटा और दर्शकों के इस अपार प्यार के लिए उनका धन्यवाद किया।