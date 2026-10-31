'बिग बॉस 20' से खत्म हुआ आसिफ खान का सफर

'बिग बॉस 20' से बेघर हुए आसिफ खान, काजी तौकीर संग विवाद के बाद हुई विदाई

लेखन नेहा शर्मा 03:53 pm Oct 31, 202603:53 pm

क्या है खबर?

'पंचायत' से लोकप्रिय हुए अभिनेता आसिफ खान चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' से बाहर होने की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस हफ्ते नामांकित सदस्यों में से सबसे कम वोट मिलने के कारण उनके बेघर होने की संभावना जताई जा रही है। 'मिर्जापुर' और 'पाताल लोक' जैसे मशहूर शोज में अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीतने वाले आसिफ के इस एविक्शन से उनके फैंस काफी हैरान हैं। हालांकि, आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।