सलमान खान ने अपनी रहस्यमयी पोस्ट पर चुप्पी तोड़ी

सलमान खान की अकेलेपन वाली पोस्ट देखकर घबराईं उनकी मां, अभिनेता ने दी सफाई

लेखन ज्योति सिंह 09:33 am May 19, 202609:33 am

क्या है खबर?

सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक रहस्यमयी पोस्ट साझा करके सबको चौंका दिया था। उन्होंने लिखा था कि खुद के साथ रहने के 2 तरीके हैं, अकेले और तन्हा। आप खुद तय करें कि आपको क्या करना है। उनकी पोस्ट को देखकर फैंस भी परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर भाईजान ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। बढ़ता विवाद देखकर आखिरकार सलमान ने एक नवीनतम पोस्ट साझा की और पिछली पोस्ट पर सफाई दी है।