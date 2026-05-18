सलमान खान ने साझा की रहस्यमयी पोस्ट

सलमान खान क्यों कर रहे अकेले और तन्हा रहने की बात? तस्वीर से सबको चौंकाया

लेखन ज्योति सिंह 10:21 am May 18, 202610:21 am

क्या है खबर?

सलमान खान सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट साझा करके पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन उनका तरीका देखकर फैंस खुश भी हैं और परेशान भी। दरअसल, भाईजान ने अपने फैंस के सामने खुद का बिल्कुल नया अंदाज परोसा है। 60 की उम्र में उनका अंदाज लोगों को तारीफ कराने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन उनकी रहस्यमयी पोस्ट लोगों की नींदे उड़ा रही है।