सलमान खान क्यों कर रहे अकेले और तन्हा रहने की बात? तस्वीर से सबको चौंकाया
क्या है खबर?
सलमान खान सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट साझा करके पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन उनका तरीका देखकर फैंस खुश भी हैं और परेशान भी। दरअसल, भाईजान ने अपने फैंस के सामने खुद का बिल्कुल नया अंदाज परोसा है। 60 की उम्र में उनका अंदाज लोगों को तारीफ कराने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन उनकी रहस्यमयी पोस्ट लोगों की नींदे उड़ा रही है।
पोस्ट
शर्टलेस तस्वीर के साथ सलमान ने लिखा ये पोस्ट
उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी एक शर्टलेस तस्वीर साझा की, जिसमें वह अपने एब्स दिखाते नजर आ रहे हैं। साथ में कैप्शन दिया, 'मेरे हिसाब से, खुद के साथ रहने के 2 तरीके हैं: अकेला और तन्हा। अकेला रहना आपकी पसंद है, जबकि तन्हा तब होता है जब कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता... अब इसके बाद आपको यह पता लगाना होगा कि आपको क्या करना है।' उनकी पोस्ट लोगों को दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए मजबूर कर रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
By I me myself, 2 ways to be by yr self, Alone and Lonely, Alone is by choice n lonely when nobody wants to be with u….. Ab iske aage you Figure out what you need to do pic.twitter.com/mRlUKD7gjw— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) May 17, 2026
प्रतिक्रिया
सलमान की पोस्ट पर फैंस दे रहे प्रतिक्रिया
एक यूजर ने लिखा, 'भाई आप अकेले नहीं हैं। हम आपको प्यार करते हैं। चांद अकेला है लेकिन पूरी कायनात उसकी रोशनी से रौशन है।' एक अन्य ने लिखा, 'भाई की बॉडी, भाई की बात ही अलग है।' काम के मोर्चे पर, सलमान को अगले साल ईद पर वामशी पेडिपल्ली द्वारा निर्देशित फिल्म 'SVC63' में देखा जाएगा, जिसमें उनके साथ नयनतारा मुख्य किरदार में हैं। इसके अलावा, 'मातृभूमि' भी पाइपलाइन में है, जिसमें उनके साथ चित्रांगदा सिंह नजर आएंगी।