फिल्म 'SVC63' में विलेन के लिए इन नामों की चर्चा

सलमान खान की फिल्म 'SVC63' में कौन होगा विलेन? इन 2 नामों की चर्चा तेज

लेखन ज्योति सिंह 04:24 pm May 05, 202604:24 pm

क्या है खबर?

सलमान खान ने निर्देशक वामशी पेडिपल्ली की अस्थायी नाम वाली फिल्म 'SVC63' की शूटिंग शुरू कर दी है। दिल राजू द्वारा निर्मित इस फिल्म में, सलमान के साथ पहली बार नयनतारा मुख्य किरदार में नजर आएंगी। फिल्म अपने ऐलान के बाद से ही लोगों के बीच काफी चर्चाएं बटोर रही है। ताजा जानकारी है कि निर्माताओं ने विलेन के किरदार के लिए बातचीत शुरू कर दी है और सिनेमा के 2 सबसे चर्चित कलाकारों के नाम सामने आ रहे हैं।