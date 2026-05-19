मौनी रॉय पति सूरज से तलाक के ऐलान के बाद कान्स फेस्टिवल पहुंची, देखें तस्वीरें 

तस्वीरें

कान्स से सामने आईं मौनी की खूबसूरत तस्वीरें

मौनी अपनी आगामी फिल्म 'बॉम्बे स्टोरीज' के प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित मार्शे डू फिल्म में पहुंचीं। इससे पहले उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया था, लेकिन अभिनेत्री पैपराजी काे दरकिनारे करते हुए सीधे फ्रांस की ओर रवाना हो गई थीं। कान्स से तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, 'कान्स और केओस! बोनजोर x।' उन्होंने स्टॉकिंग्स के साथ कॉलर वाली काली मिनी ड्रेस पहन रखी है। साथ में ओवरसाइज़्ड कोट लिया हुआ है।