दिल्ली में 21 मई से 3 दिन तक टैक्सी-ऑटो चालकों की हड़ताल रहेगी

दिल्ली में 3 दिन नहीं चलेंगे टैक्सी-ऑटो, यूनियनों ने किया हड़ताल का ऐलान

क्या है खबर?

दिल्ली के टैक्सी, ऑटो चालक और ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण किराए में वृद्धि की मांग को लेकर 21 से 23 मई तक 3 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान टैक्सी, ऑटो और ट्रक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे लोगों को आने-जाने और माल ढुलाई में परेशानी होगी। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है।