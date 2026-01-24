शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज तारीख आई

क्रिसमस 2026 होगा शाहरुख खान के नाम, हो गया फिल्म 'किंग' की रिलीज तारीख का ऐलान

लेखन नेहा शर्मा 05:03 pm Jan 24, 202605:03 pm

क्या है खबर?

साल 2026 का अंत 'खौफ' और 'दहशत' के साथ होगा। दरअसल, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान पूरे 3 साल के लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर अपनी वापसी के लिए तैयार हैं। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' की रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान हो गया है। 24 दिसंबर 2026 को शाहरुख न सिर्फ वापसी करेंगे, बल्कि अपने नए डायलॉग 'डर नहीं, दहशत हूं' के साथ सिनेमाघरों में खौफ का नया नाम लिखेंगे।