LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / क्रिसमस 2026 होगा शाहरुख खान के नाम, हो गया फिल्म 'किंग' की रिलीज तारीख का ऐलान
क्रिसमस 2026 होगा शाहरुख खान के नाम, हो गया फिल्म 'किंग' की रिलीज तारीख का ऐलान
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज तारीख आई

क्रिसमस 2026 होगा शाहरुख खान के नाम, हो गया फिल्म 'किंग' की रिलीज तारीख का ऐलान

लेखन नेहा शर्मा
Jan 24, 2026
05:03 pm
क्या है खबर?

साल 2026 का अंत 'खौफ' और 'दहशत' के साथ होगा। दरअसल, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान पूरे 3 साल के लंबे इंतजार के बाद बड़े पर्दे पर अपनी वापसी के लिए तैयार हैं। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' की रिलीज तारीख का आधिकारिक ऐलान हो गया है। 24 दिसंबर 2026 को शाहरुख न सिर्फ वापसी करेंगे, बल्कि अपने नए डायलॉग 'डर नहीं, दहशत हूं' के साथ सिनेमाघरों में खौफ का नया नाम लिखेंगे।

घोषणा

शाहरुख ने किया ऐलान

शाहरुख की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' की रिलीज तारीख का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया गया है। फैंस का इंतजार खत्म करते हुए शाहरुख और फिल्म के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने साफ कर दिया है कि यह फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। साल के आखिरी बड़े त्योहार और छुट्टियों का फायदा उठाकर निर्माता बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की उम्मीद कर रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

शाहरुख खान ने किया ऐलान

Advertisement

धमाल

'पठान' के बाद शाहरुख-सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी फिर मचाएगी तहलका

शाहरुख पूरे 3 साल के लंबे अंतराल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। इस बार वह किसी रोमांटिक हीरो के अवतार में नहीं, बल्कि 'किंग' के रूप में लौट रहे हैं। आखिरी बार उन्हें फिल्म डंकी में देखा गया था, जो साल 2023 में रिलीज हुई थी। 'पठान' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने के बाद सिद्धार्थ और शाहरुख की जोड़ी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने के लिए तैयार है।

Advertisement