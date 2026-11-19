'एवेंजर्स: डूम्सडे' एडवांस बुकिंग में दिखा रही दम

'एवेंजर्स: डूम्सडे' का एडवांस बुकिंग में धमाका, भारत में सबसे बड़ी ओपनिंग की जागी उम्मीद

लेखन ज्योति सिंह 02:44 pm Nov 19, 202602:44 pm

क्या है खबर?

मार्वल की फिल्म 'एवेंजर्स: डूम्सडे' का विदेशों समेत भारत के दर्शक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म अगले महीने सिनेमाघरों में आ रही है और भारत में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है जिसमें दमदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दर्शक जिस उत्साह के साथ फिल्म के टिकट खरीद रहे हैं, उससे अंदाजा लग रहा है कि 'एवेंजर्स: डूम्सडे' भारत में सबसे बड़ी ओपनिंग, करीब 100 करोड़ रुपये देने के लिए कमर कस रही है।