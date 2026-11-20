सलमान खान की विनम्रता ने जीता हीरा सोहल का दिल

'मातृभूमि' में सलमान खान संग काम करने का अनुभव कैसा रहा? हीरा सोहल ने बताया सबकुछ

लेखन अंशिका शुक्ला 04:46 pm Nov 20, 202604:46 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री हीरा सोहल के लिए सलमान खान के साथ काम करना किसी सपने के सच होने जैसा है। वह अपूर्व लाखिया की आगामी फिल्म 'मातृभूमि' में सुपरस्टार के साथ नजर आएंगी। हाल ही में वैरायटी इंडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि सेट पर छोटी-छोटी बातों पर सलमान का ध्यान देना उन्हें काफी प्रभावित करता था। इस दौरान उन्हें सलमान के काम के प्रति समर्पण, उदारता और दूसरों के साथ उनके व्यवहार को करीब से जानने का मौका मिला।