गोल्डी बराड़ को FBI ने शीर्ष वांछित अपराधियों की सूची में शामिल किया है

गोल्डी बराड़ को FBI ने शीर्ष 10 वांछित अपराधियों में शामिल किया, रखा करोड़ों का इनाम

लेखन आबिद खान 11:03 am Nov 21, 202611:03 am

क्या है खबर?

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ पर शिकंजा कसता जा रहा है। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने उसे 10 शीर्ष वांछित भगोड़ों की सूची में शामिल किया है। साथ ही उसकी सूचना देने वाले को 9.26 करोड़ रुपये का इनाम देने का भी ऐलान किया है। FBI के मुताबिक, बराड़ अमेरिका और कनाडा में हिंसक आपराधिक गतिविधियों में शामिल एक संगठित अपराध गिरोह को चलाने में अपनी भूमिका के लिए वांछित है।