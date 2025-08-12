'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में मनीष पॉल की एंट्री, सामने आएगा अनदेखा अवतार
क्या है खबर?
अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही फिल्म 'परम सुंदरी' में नजर आएंगे, जिसमें उनकी जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। उनकी यह फिल्म 29 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आने वाले समय में सिद्धार्थ एक से बढ़कर एक फिल्मों में दिखाई देंगे। इन्हीं में से एक है 'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' (Vvan)। अब सिद्धार्थ की इस पौराणिक थ्रिलर फिल्म में अभिनेता मनीष पॉल की एंट्री हो गई है। आइए जानते हैं क्या जानकारी मिली है।
पुष्टि
मनीष का किरदार कर देगा लोगों को हैरान
इंस्टेंट बॉलीवुड की रिपोर्ट के मुताबिक, 'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की स्टार कास्ट में मनीष की एंट्री हो गई है। फिल्म की निर्माता एकता कपूर ने खुद इसकी पुष्टि की है। फिल्म ने मनीष का अनदेखा अवतार देखने को मिलेगा। एकता ने कहा, "मनीष एक बेहतरीन अभिनेता हैं। वह पर्दे पर एक अनोखी ऊर्जा लेकर आते हैं, जिससे दर्शक तुरंत जुड़ जाते हैं। हम उन्हें 'वन' में शामिल करते हुए उत्साहित हैं। उनका किरदार लोगों को हैरान कर देगा।"
वन
तमन्ना भाटिया भी हैं फिल्म का हिस्सा
'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' को 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। एकता फिल्म का निर्माण TVF मोशन पिक्चर्स के साथ मिलकर कर रही हैं। फिल्म में सिद्धार्थ की जोड़ी तमन्ना भाटिया के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। इस फिल्म के निर्देशन की कमान अरुणभ कुमार और दीपक कुमार मिश्रा ने संभाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सारा अली खान भी फिल्म का हिस्सा हैं।