'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में नजर आएंगे मनीष पॉल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@manieshpaul)

'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में मनीष पॉल की एंट्री, सामने आएगा अनदेखा अवतार

लेखन दीक्षा शर्मा 03:47 pm Aug 12, 202503:47 pm

क्या है खबर?

अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही फिल्म 'परम सुंदरी' में नजर आएंगे, जिसमें उनकी जोड़ी जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। उनकी यह फिल्म 29 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आने वाले समय में सिद्धार्थ एक से बढ़कर एक फिल्मों में दिखाई देंगे। इन्हीं में से एक है 'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' (Vvan)। अब सिद्धार्थ की इस पौराणिक थ्रिलर फिल्म में अभिनेता मनीष पॉल की एंट्री हो गई है। आइए जानते हैं क्या जानकारी मिली है।