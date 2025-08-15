कंगना रनौत ने कहा- बॉलीवुड में ज्यादातर हीरो बदतमीज, मैं बोलीं तो इन्होंने घमंडी कह दिया
क्या है खबर?
कंगना रनौत अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए मशहूर हैं। भले ही अपने इस बड़बोलेपन के चलते वह कई बार विवादों में भी रहीं, लेकिन कंगना दो टूक बात करने से पीछे नहीं हटतीं। कंगना कई दफा बॉलीवुड और यहां काम करने वाले सितारों पर निशाना साध चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेताओं पर हमला बोला और उन्हें बदतमीज बताया। कंगना ने अपनी निजी जिंदगी पर भी बात की। उन्होंने बताया कि शादी का उन पर कितना दबाव है।
बयान
हीरोइन को नीचा दिखाते हैं हीरो- कंगना
हॉटरफ्लाई से हालिया बातचीत में कंगना ने कहा, "बॉलीवुड में ज्यादातर अभिनेता बड़े बदतमीज हैं। हालांकि, मैंने इन्हें कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया और ना ही ज्यादा अभिनेताओं के साथ काम किया, पर कभी मैंने अपना रवैया नहीं बदला। मेरी शिकायत सिर्फ गलत नीयत से जुड़ी हरकतों को लेकर नहीं थी। कई हीरो सेट पर देर से आते हैं। हीरोइनों को कमतर दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें किनारे करते हैं और छोटी वैनिटी वैन देते हैं।
समझौता
कंगना ने नहीं किया अपने उसूलों के साथ समझौता
कंगना के मुताबिक, वह शुरू से ही अपने काम को लेकर सख्त रहीं। उनका मानना है कि सेट पर समय पर आना, अपने साथी कलाकारों का सम्मान करना और बराबर सुविधाएं देना जरूरी है, लेकिन जब उन्होंने हीरोइनों के साथ होने वाले बर्ताव को सहन करने से मना किया तो उन्हें कई बार फिल्मों से बाहर कर दिया गया या उनके खिलाफ गलत माहौल बनाया गया। घमंडी कहा जाने लगा। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने उसूल नहीं छोड़े।
शादी
कंगना ने क्या गुपचुप कर ली शादी?
कंगना से जब पूछा गया कि क्या उन पर शादी का दबाव है तो वह बोलीं, "शादी अच्छी चीज है। जिस तरह से आज बातें चल रही हैं कि हम लिव इन में क्यों नहीं रह सकते, लेकिन मैं जिस जगह से आई हूं, मैं कभी लिव इन में तो नहीं रहीं, लेकिन मेरे रिश्ते जरूर रहे। आपको कैसे पता कि मैं शादीशुदा नहीं हूं। आप ये मत सोचना कि आप मुझे समझते हैं।ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी।"
वर्कफ्रंट
कंगना की आने वाली फिल्में
कंगना ने आगे कहा, "मैं शादी जरूर करूंगी। इसका बहुत दबाव है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है।" काम के मोर्चे पर बात करें तो कंगना पिछली बार फिल्म 'इमरजेंसी' में दिखी थीं। जल्द ही अभिनेता आर माधवन के साथ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा उनके पास एक हॉलीवुड फिल्म भी है, जो उनका पहला अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट होगा। कंगना को 'तनु वेड्स मनु 3' में भी देखा जाएगा।