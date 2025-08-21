'राउडी राठौर 2' ठंडे बस्ते में गई

अक्षय कुमार की यह फिल्म 3 साल बाद ठंडे बस्ते में गई, निर्माताओं ने उठाया बड़ा कदम

लेखन दीक्षा शर्मा 06:32 pm Aug 21, 202506:32 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की गिनती बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में होती है, जो एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में दर्शकों के बीच लेकर आते हैं। आने वाले समय में खिलाड़ी कुमार एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे। अक्षय के प्रशंसक लंबे समय से उनकी सुपरहिट फिल्म 'राउडी राठौर' के सीक्वल का इंतजार कर रहे थे। दूसरे भाग पर पिछले 3 साल से काम हो रहा था, लेकिन अब खबर है कि इस फिल्म पर ताला लग गया है।