अक्षय कुमार की यह फिल्म 3 साल बाद ठंडे बस्ते में गई, निर्माताओं ने उठाया बड़ा कदम
क्या है खबर?
अक्षय कुमार की गिनती बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में होती है, जो एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में दर्शकों के बीच लेकर आते हैं। आने वाले समय में खिलाड़ी कुमार एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आएंगे। अक्षय के प्रशंसक लंबे समय से उनकी सुपरहिट फिल्म 'राउडी राठौर' के सीक्वल का इंतजार कर रहे थे। दूसरे भाग पर पिछले 3 साल से काम हो रहा था, लेकिन अब खबर है कि इस फिल्म पर ताला लग गया है।
रिपोर्ट
सामने आई ये जानकारी
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के अनुसार, 'राउडी राठौर 2' को लगभग 3 साल के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया है। रॉनी स्क्रूवाला की यूटीवी मोशन पिक्चर्स के बाद अब संजय लीला भंसाली के साथ डिज्नी इंडिया के पास मूल 'राउडी राठौर 2' के आधिकारिक अधिकार हैं। हालांकि, अब तक दोनों ही पक्ष फिल्म के सीक्वल को मंजूरी नहीं दे पाए हैं। निर्माता सीक्वल को लेकर लगातार विचार-विमर्श में थे, लेकिन अब वह यह फिल्म नहीं बना रहे हैं।
कारण
कहानी वही, फिल्म होगी नई
'राउडी राठौर 2' की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले यह फिल्म बंद हो गई है। फिल्म के निर्माता फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर अब एक नई फिल्म बनाने की योजना बना रहे हैं। प्रभु देवा के निर्देशन में बनी फिल्म 'राउडी राठौर' में अक्षय ने डबल रोल किया था। उनके किरदार का नाम शिवा तो दूसरे का नाम IPS विक्रम सिंह राठौर था। इसमें अक्षय के साथ सोनाक्षी सिन्हा नजर आई थीं।