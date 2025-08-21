'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का नया प्रोमो जारी, दिखेंगे बिजनेस जगत के दिग्गज सितारे
क्या है खबर?
कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' को दर्शक बड़े चाव से देखते हैं। इस शो का तीसरा सीजन पहले दिन से ही दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। इस शो के नए एपिसोड का इंतजार दर्शक बेहद उत्सुकता से करते हैं। अब आखिरकार 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का नया प्रोमो वीडियो सामने आ गया है, जिसमें बिजनेस जगत के दिग्गज सितारे नजर आ रहे हैं।
प्रोमो
कब और कहां पाएंगे यह एपिसोड?
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के नए एपिसोड में अमन गुप्ता, रितेश अग्रवाल, गजल अलघ और विजय शेखर शर्मा दिखने वाले हैं। प्रोमो में सभी शो के होस्ट कपिल संग खूब मस्ती कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'मौज-मस्ती में 100% हिस्सेदारी की आपकी मांग शॉर्क ने सुन ली है।' 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के इस धमाकेदार एपिसोड को आप 23 अगस्त को रात 8 बजे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए प्रोमो
Sharks have heard your ask for 100% stake in mauj-masti 🥳📈— Netflix India (@NetflixIndia) August 21, 2025
Watch the business game changers Aman Gupta, Ritesh Agarwal, Ghazal Alagh, and Vijay Shekhar Sharma on The Great Indian Kapil Show, this Saturday, at 8 PM, only on Netflix. pic.twitter.com/8mvegdsQqp