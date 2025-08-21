'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' का नया प्रोमो जारी, दिखेंगे बिजनेस जगत के दिग्गज सितारे

प्रोमो

कब और कहां पाएंगे यह एपिसोड?

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के नए एपिसोड में अमन गुप्ता, रितेश अग्रवाल, गजल अलघ और विजय शेखर शर्मा दिखने वाले हैं। प्रोमो में सभी शो के होस्ट कपिल संग खूब मस्ती कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स ने प्रोमो साझा करते हुए लिखा, 'मौज-मस्ती में 100% हिस्सेदारी की आपकी मांग शॉर्क ने सुन ली है।' 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो 3' के इस धमाकेदार एपिसोड को आप 23 अगस्त को रात 8 बजे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।