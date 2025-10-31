जुबीन गर्ग की फिल्म 'रोई रोई बिनाले' देख फूट-फूटकर रोए फैंस, वीडियो देख पसीज जाएगा दिल

असम के रॉकस्टार और मशहूर गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में बीते 19 सितंबर को स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई थी। उनकी आकस्मिक मौत पर पूरा असम सड़क पर उतकर रोया था। ऐसा ही हाल ही गायक के निधन के बाद 31 अक्टूबर को रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' के बाद देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर जुबीन के प्रशंसकाें का एक वीडियो वायरल है, जिसे देख किसी का भी दिल पसीज जाएगा।

आहत 90 साल की महिला भी फिल्म देखने पहुंचीं असम में जुबीन की असमिया फिल्म 'रोई रोई बिनाले' का पहला शो सुबह 5 बजे शुरू हुआ। जब प्रशंसकों ने ये फिल्म देखी तो वो इतने भावुक हो गए कि उनके आंसू बहने लगे। यहां तक कि एक 90 साल की बुज़ुर्ग महिला, जो चल भी नहीं सकती थीं, उन्होंने भी थिएटर जाकर जुबीन की ये फिल्म देखी। उन्हें एक आदमी ने गोद में उठाकर थिएटर के अंदर पहुंचाया, ताकि वो ज़ुबीन की आखिरी फिल्म देख सकें।

Assam witnessed an emotional morning as fans of Zubeen Garg broke down after watching his final film, Roi Roi Binale. The movie, which features Zubeen as a blind singer dreaming of touching the sea,

दीवानगी सुबह 4 बजे भारी बारिश के बीच फिल्म देखने पहुंचे प्रशंसक फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' जुबीन का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसके लिए वो 19 साल से तैयारी कर रहे थे। उनकी मौत से कुछ दिन पहले ही यह फिल्म पूरी हुई थी। गायक के असम से हजारों फैंस फिल्म देखने के लिए सुबह 4 बजे भारी बारिश के बीच थिएटर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहे। असम में हर स्क्रीन पर गायक की फिल्म हाउसफुल चल रही है, वहीं अगले 1 हफ्ते तक के लिए एडवांस बुकिंग हो चुकी है।

तोहफा "ये फिल्म जुबीन की नहीं, उनके चाहनेवालों की है" 'रोई-रोई बिनाले' का निर्देशन राजेश भुयान ने किया है। उन्होंने NDTV को बताया, "ये फिल्म जुबीन की नहीं, बल्कि उनके चाहनेवालो की है। प्रशंसक सुबह 4 बजे आए इस फिल्म को देखने के लिए, ये अपने आप में एक इतिहास है।" बता दें कि ये म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है, जिसमें खुद जुबीन नजर आ रहे है और उनकी असली आवाज भी सुनने को मिल रही है। गायक की आवाज अब असम के संगीत के लिए एक धरोहर बन चुकी है।