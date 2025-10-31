धर्मेंद्र की तबीयत फिर बिगड़ी, मुंबई के अस्पताल में भर्ती; अब कैसी है हालत?
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है, जिससे एक बार फिर उनके प्रशंसकों को उनकी चिंता सताने लगी है। दरअसल, 89 साल के अभिनेता को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत कई बार बिगड़ चुकी है और अब फिर धर्मेंद्र अपनी खराब सेहत को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि, परिवार के केरीबी लोगों के मुताबिक घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए हैं।
साल 2023 में भी अपनी खराब सेहत को लेकर सुर्खियों में थे धर्मेंद्र
ये पहली बार नहीं है, जब धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती हुए हों। इससे पहले साल 2023 में जब उनके बेटे सनी देओल उन्हें अमेरिका लेकर गए थे तो भी प्रशंसक चिंतित हो उठे थे। कहा गया था कि अभिनेता को उम्र संबंधी समस्याएं हैं, जिनके इलाज के लिए सनी कुछ दिन के लिए अपने पिता के साथ अमेरिका में ही रहे थे। हालांकि, धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी ने कहा था कि वो वहां रूटीन चेकअप के लिए गए थे।
पिछले साल चोटिल हो गए थे धर्मेंद्र
साल 2022 में भी धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन बाद जब उन्हें छुट्टी मिली थी तो उनहोंने बताया था कि उनकी पीठ की मांसपेशियों में बड़ा खिंचाव आ गया था। साल 2019 में धर्मेंद्र को डेंगू हो गया था, जिसके कारण वाे 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहे थे, वहीं पिछले साल अननी नातिन की शादी में डांस करते हुए उनके पांव और पीठ में काफी चोट लग गई थी।
...जब आंख में पट्टी बांधे नजर आए धर्मेंद्र
इसी साल अप्रैल में हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र के फैंस की चिंता तब बढ़ गई, जब उन्होंने अपने चहिते सितारे की एक आंख में पट्टी बंधी देखी। हालांकि, उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं दिखी और वे हमेशा की तरह गर्मजोशी के साथ पैपराजी से मिले। जब धर्मेंद्र से उनकी सेहत का हाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "अभी बहुत दम है। बहुत जान रखता हूं'। आंख में तकलीफ है। लव यू फैंस।"
सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं धर्मेंद्र
धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहते हैं। वो अपनी फिटनेस को लेकर जागरूक रहते हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं। धर्मेंद्र अपना ज्यादातर समय फार्महाउस में बिताते हैं, वहीं पर सब्जी और फल उगाते हैं और अपने प्रशंसकों के साथ वीडियो भी साझा करते रहते हैं। उन्हें जल्द ही श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म 'इक्कीस' में देखा जाएगा, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ और धर्मेंद्र ने फिर दिल जीत लिए।