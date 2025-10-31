धर्मेंद्र की तबीयत फिर बिगड़ी, मुंबई के अस्पताल में भर्ती; अब कैसी है हालत?

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है, जिससे एक बार फिर उनके प्रशंसकों को उनकी चिंता सताने लगी है। दरअसल, 89 साल के अभिनेता को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत कई बार बिगड़ चुकी है और अब फिर धर्मेंद्र अपनी खराब सेहत को लेकर चर्चा में हैं। हालांकि, परिवार के केरीबी लोगों के मुताबिक घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए हैं।

चोट पिछले साल चोटिल हो गए थे धर्मेंद्र साल 2022 में भी धर्मेंद्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कुछ दिन बाद जब उन्हें छुट्टी मिली थी तो उनहोंने बताया था कि उनकी पीठ की मांसपेशियों में बड़ा खिंचाव आ गया था। साल 2019 में धर्मेंद्र को डेंगू हो गया था, जिसके कारण वाे 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहे थे, वहीं पिछले साल अननी नातिन की शादी में डांस करते हुए उनके पांव और पीठ में काफी चोट लग गई थी।

चिंता ...जब आंख में पट्टी बांधे नजर आए धर्मेंद्र इसी साल अप्रैल में हिंदी सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र के फैंस की चिंता तब बढ़ गई, जब उन्होंने अपने चहिते सितारे की एक आंख में पट्टी बंधी देखी। हालांकि, उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं दिखी और वे हमेशा की तरह गर्मजोशी के साथ पैपराजी से मिले। जब धर्मेंद्र से उनकी सेहत का हाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, "अभी बहुत दम है। बहुत जान रखता हूं'। आंख में तकलीफ है। लव यू फैंस।"