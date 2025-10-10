ऋषभ शेट्टी पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@rishabshettyofficial)

'कांतारा चैप्टर 1' की सफलता के बीच ऋषभ शेट्टी पहुंचे सिद्धिविनायक, इस लुक में आए नजर

लेखन ज्योति सिंह 01:56 pm Oct 10, 202501:56 pm

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी की हालिया रिलीज फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने एक हफ्ते के अंदर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इस सफलता का जश्न मनाने के लिए, ऋषभ ने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में हाजिरी लगाई। सोशल मीडिया पर अभिनेता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह सफेद शर्ट और लुंगी पहने नजर आए। लंबी दाढ़ी में उन्होंने 'कांतारा चैप्टर 1' से अपने लुक की याद दिलाई।