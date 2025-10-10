'कांतारा चैप्टर 1' की सफलता के बीच ऋषभ शेट्टी पहुंचे सिद्धिविनायक, इस लुक में आए नजर
ऋषभ शेट्टी की हालिया रिलीज फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने एक हफ्ते के अंदर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इस सफलता का जश्न मनाने के लिए, ऋषभ ने मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में हाजिरी लगाई। सोशल मीडिया पर अभिनेता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह सफेद शर्ट और लुंगी पहने नजर आए। लंबी दाढ़ी में उन्होंने 'कांतारा चैप्टर 1' से अपने लुक की याद दिलाई।
ऋषभ नंगे पैर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा-अर्चना की, और अपनी फिल्म के लिए आशीर्वाद मांगा। इसके बाद अभिनेता ने हाथ जोड़कर मीडिया का अभिवादन किया। बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से टक्कर के बावजूद, ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में शामिल हुई है। फिल्म ने अब तक कुल 334.94 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
