हिना खान ने पति रॉक जयसवाल के लिए रखा पहला करवाचौथ, साझा की ये तस्वीर

लेखन ज्योति सिंह 01:04 pm Oct 10, 202501:04 pm

क्या है खबर?

हिना खान 10 अक्टूबर को अपना पहला करवाचौथ मना रही हैं। उन्होंने पति रॉकी जयसवाल के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर सजाई, जिसकी तस्वीरें हिना ने सोशल मीडिया पर साझा की हैं। दिलचस्प बात ये है कि रॉकी ने भी अपने हाथ में मेहंदी लगाई है। मेहंदी काफी खास है, क्योंकि उसमें दोनों की शादी की तारीख लिखी है। हिना की मेहंदी देखने के बाद उनके प्रशंसक भी काफी खुश नजर आए हैं।