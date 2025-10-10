हिना खान ने पति रॉक जयसवाल के लिए रखा पहला करवाचौथ, साझा की ये तस्वीर
क्या है खबर?
हिना खान 10 अक्टूबर को अपना पहला करवाचौथ मना रही हैं। उन्होंने पति रॉकी जयसवाल के नाम की मेहंदी अपने हाथों पर सजाई, जिसकी तस्वीरें हिना ने सोशल मीडिया पर साझा की हैं। दिलचस्प बात ये है कि रॉकी ने भी अपने हाथ में मेहंदी लगाई है। मेहंदी काफी खास है, क्योंकि उसमें दोनों की शादी की तारीख लिखी है। हिना की मेहंदी देखने के बाद उनके प्रशंसक भी काफी खुश नजर आए हैं।
शादी
"पहला हमेशा खास होता है"
हिना ने अपने हाथों की मेहंदी की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'क्योंकि पहला हमेशा खास होता है। #karvachauthvibe' अभिनेत्री के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। बता दें, हिना और रॉकी ने इसी साल 4 जून, 2025 को रजिस्टर्ड मैरिज की थी। इस शादी में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे। काम की बात करें तो हिना और रॉकी इस वक्त रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें तस्वीर
