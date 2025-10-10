'कांतारा चैप्टर 1' का फीका पड़ रहा जादू (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@hombalefilms)

बॉक्स ऑफिस: 'कांतारा चैप्टर 1' का फीका पड़ रहा जादू, 8वें दिन किया सबसे कम कारोबार

लेखन ज्योति सिंह 10:45 am Oct 10, 202510:45 am

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर 8 दिन पूरे कर लिए हैं। दर्शकों और फिल्म समीक्षकों से साकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल करने वाली ये फिल्म हर दिन ताबड़तोड़ कमाई कर थी, लेकिन अब कारोबार में गिरावट आनी शुरू हो गई है। 'कांतारा चैप्टर 1' ने 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर अब तक का सबसे कम कारोबार किया है। ताजा आंकड़े आ गए हैं, आइये डालते हैं एक नजर।