बॉक्स ऑफिस: 'कांतारा चैप्टर 1' का फीका पड़ रहा जादू, 8वें दिन किया सबसे कम कारोबार

बॉक्स ऑफिस: 'कांतारा चैप्टर 1' का फीका पड़ रहा जादू, 8वें दिन किया सबसे कम कारोबार
क्या है खबर?
ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर 8 दिन पूरे कर लिए हैं। दर्शकों और फिल्म समीक्षकों से साकारात्मक प्रतिक्रिया हासिल करने वाली ये फिल्म हर दिन ताबड़तोड़ कमाई कर थी, लेकिन अब कारोबार में गिरावट आनी शुरू हो गई है। 'कांतारा चैप्टर 1' ने 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर अब तक का सबसे कम कारोबार किया है। ताजा आंकड़े आ गए हैं, आइये डालते हैं एक नजर।
कारोबार
'कांतारा चैप्टर 1' की कमाई में दिखी गिरावट
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ने 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कुल 20.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। ये अब तक की एक दिन की सबसे कम कमाई है। दरअसल, सांतवें दिन फिल्म ने 25.25 करोड़, छठे दिन 34.25 करोड़, पांचवें दिन 31.5 करोड़, चौथे दिन 63 करोड़, तीसरे दिन 55 करोड़, दूसरे दिन 45.4 करोड़ और पहले दिन 61.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। 'कांतारा चैप्टर 1' की कुल कमाई 334.94 रुपये हो गई।
बजट
फिल्म का बजट और दुनियाभर में कारोबार
'कांतारा चैप्टर 1' की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर भले थोड़ी सुस्त हुई है, लेकिन अपना बजट निकालने में फिल्म ने कामयाबी हासिल की है। कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपये है और इसने दुनियाभर में सिर्फ पहले हफ्ते के अंदर 446 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। ऋषभ की 'कांतारा चैप्टर 1' साल 2022 में आई 'कांतारा' का प्रीक्वल है, जिसमें रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम अहम किरदार में हैं।