'कांतारा चैप्टर 1' के आगे नतमस्तक हुई 'सैयारा', ऋषभ शेट्टी ने बनाया ये शानदार रिकॉर्ड
क्या है खबर?
ऋषभ शेट्टी की हालिया रिलीज फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है। फिल्म को दर्शक अपना बेशुमार प्यार दे रहे हैं। इसलिए इसकी कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर दुनियाभर में रिलीज हुई थी। इन 8 दिनों में इसने हर दिन अपनी कमाई से निर्माताओं को चौंकाया है। अब 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिकॉर्ड कायम किया है, आइए जानते हैं।
रिकॉर्ड
'कांतारा चैप्टर 1' ने रच दिया इतिहास
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'कांतारा चैप्टर 1' ने पहले 8 दिनों में 336.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिससे साल 2022 में रिलीज 'कांतारा' का लाइफटाइम रिकॉर्ड (309 करोड़) पीछे रह गया है। इसने मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'सैयारा' को भी पीछे छोड़ दिया है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म ने 329.7 करोड़ रुपये कमाए थे। इसी के साथ ऋषभ की फिल्म इस साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन गई।
निशान
इस फिल्म पर टिकी निगाहें
'कांतारा चैप्टर 1' जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, इसका अगला निशान विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' होगी। इस साल 14 फरवरी को रिलीज हुई इस फिल्म ने कुल 601.54 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। देखा जाए तो 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म का तमगा 'छावा' के पास है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 'कांतारा चैप्टर 1' इस रिकॉर्ड को छीनने में कामयाब होगी या फिर नहीं।