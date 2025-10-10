'कांतारा चैप्टर 1' ने बनाया शानदार रिकॉर्ड (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@hombalefilms)

'कांतारा चैप्टर 1' के आगे नतमस्तक हुई 'सैयारा', ऋषभ शेट्‌टी ने बनाया ये शानदार रिकॉर्ड

लेखन ज्योति सिंह 03:26 pm Oct 10, 202503:26 pm

क्या है खबर?

ऋषभ शेट्‌टी की हालिया रिलीज फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है। फिल्म को दर्शक अपना बेशुमार प्यार दे रहे हैं। इसलिए इसकी कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये फिल्म 2 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर दुनियाभर में रिलीज हुई थी। इन 8 दिनों में इसने हर दिन अपनी कमाई से निर्माताओं को चौंकाया है। अब 'कांतारा चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिकॉर्ड कायम किया है, आइए जानते हैं।