शेफाली जरीवाला के लिए भावुक हुए पराग त्यागी, लिखा- मैं आपके बिना सांस नहीं ले सकता
क्या है खबर?
'कांटा लगा गर्ल' शेफाली जरीवाला की मौत को 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। ऐसा कोई पल नहीं है, जब उनके पति पराग त्यागी उन्हें याद नहीं करते। 10 अक्टूबर को करवाचौथ के खास मौके पर पराग ने दिवंगत पत्नी की याद में भावुक वीडियो पोस्ट साझा किया है। अपने अटूट प्यार को जताते हुए आश्वासन दिया कि वह हमेशा उनके प्रति समर्पित रहेंगे। अभिनेता की पोस्ट देखने के बाद उनके चाहने वाले भी भावुक हो गए हैं।
दर्द
पराग का पोस्ट में छलका दर्द
शेफाली के साथ बिताए पलों का वीडियो साझा करते हुए पराग ने लिखा, 'मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, भले ही मुझे हमेशा के लिए आसमान तक ले जाए और अगर तुम्हें पा न सका, मैं स्वर्ग से भीख मागूंगा कि वह तुम्हें ढूंढ दे... तुम मेरी हो, चाहे जो हो जाए, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारा रहेगा' पराग ने आगे लिखा, 'कृपया मुझे जल्द से जल्द फोन करें, मैं आपके बिना सांस नहीं ले सकता, मेरी परी, मेरी गुंडी'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
October 10, 2025
मौत
जून में हुई थी शेफाली जरीवाला की मौत
शेफाली का निधन इसी साल 27 जून, 2025 को मुंबई में हुआ था। उनके निधन की वजह कथित कार्डियक अरेस्ट बताई गई थी। हालांकि, पुलिस को संदेह था कि उपवास के दौरान लिए गए इंजेक्शन उनकी मौत का कारण बने थे। काम की बात करें तो शेफाली को 2000 के दशक में आए 'कांटा लगा' गाने से प्रसिद्धी हासिल हुई थी। उन्हें 'बिग बॉस 11', 'नच बलिए' और सलमान खान की फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' में भी देखा गया था।