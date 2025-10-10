शेफाली जरीवाला की याद में भावुक हुए पराग त्यागी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@paragtyagi)

शेफाली जरीवाला के लिए भावुक हुए पराग त्यागी, लिखा- मैं आपके बिना सांस नहीं ले सकता

लेखन ज्योति सिंह 02:58 pm Oct 10, 202502:58 pm

क्या है खबर?

'कांटा लगा गर्ल' शेफाली जरीवाला की मौत को 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। ऐसा कोई पल नहीं है, जब उनके पति पराग त्यागी उन्हें याद नहीं करते। 10 अक्टूबर को करवाचौथ के खास मौके पर पराग ने दिवंगत पत्नी की याद में भावुक वीडियो पोस्ट साझा किया है। अपने अटूट प्यार को जताते हुए आश्वासन दिया कि वह हमेशा उनके प्रति समर्पित रहेंगे। अभिनेता की पोस्ट देखने के बाद उनके चाहने वाले भी भावुक हो गए हैं।